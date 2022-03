Koeman revela ‘mentiras’ en el Barcelona

El técnico Ronald Koeman, quien ya avisó tras su despido del Barcelona en octubre de 2021 de que daría su versión de los hechos, atizó al actual presidente Joan Laporta en varias direcciones, como la salida de Lionel Messi para fichar después a Ferran Torres por 55 millones de euros.

¿Por qué se tuvo que ir Messi si luego fichan a alguien por 55 millones?”, se preguntó Koeman en el diario de su país ‘Algemeen Dagblad’. “Te preguntas si no estaba pasando algo más. ¿Por qué se tuvo que ir?”, añadió.

Según Koeman, que estuvo un año y dos meses al cargo del primer equipo blaugrana (y dirigió 67 encuentros), el presidente Laporta y el área deportiva del club no le dieron el mismo tiempo de margen que a su sucesor, un Xavi Hernández que tomó las riendas en noviembre y que lleva sólo 20 partidos en su hoja de trabajo.

“No me dieron el tiempo que sí le han dado ahora al nuevo entrenador, Xavi. Todavía me resulta doloroso. Yo estaba trabajando con muchos lesionados”, argumentó Koeman. “Ahora Pedri vuelve a estar en forma, y Ousmane Dembélé… Se puede ver todo. Todo entrenador necesita tiempo y paciencia por parte de la directiva”, apeló.

En este sentido, también lamentó no haber podido tener los fichajes que sí ha tenido el de Terrassa. “A mí también me habría gustado tener fichajes como Ferran, Adama, Aubameyang…. Pero me alegro por el club, ya que ahora las cosas van mejor, y por los jugadores”, matizó.

Y, todavía sobre el técnico de Terrassa, desveló que no era el elegido número uno del presidente. “Laporta me dijo mil veces que Xavi no sería su entrenador, porque le faltaba experiencia. Pero necesitaba un escudo, alguien detrás de quien esconderse”, apuntó al máximo dirigente.

Koeman considera que, al ser fichado por el expresidente Bartomeu, Laporta le quiso borrar del mapa. “Yo no era el entrenador de Laporta, tuve esa sensación ya en el primer momento. Me faltaba ese apoyo desde arriba. Tenía muchas ganas de triunfar como entrenador en el Barcelona y hacer todo lo que pudiera, pero me di cuenta de que Laporta quería deshacerse de mí porque no me había elegido él”, manifestó.