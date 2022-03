El Gobierno Federal desea que México mantenga buenas relaciones con otros países y por eso se abstendrá de aplicar sanciones económicas en contra de Rusia o cualquier otro país involucrado en la guerra con Ucrania, sostuvo este martes el presidente López Obrador.

“No vamos a tomar ninguna represalia de tipo económico porque queremos mantener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo y queremos estar en condiciones de poder hablar con las partes en conflicto”, dijo el mandatario.

“En la cuestión económica, no podemos cerrar nuestro territorio a nadie”, remarcó.

Desde el inicio de los ataques rusos en la región de Donbas muchos países se han sumado a Estados Unidos en la imposición de medidas punitivas de corte económico en contra de Moscú como una forma de darle fin al conflicto.

No es este el caso de México, quien desde el miércoles pasado ha dejado claros los límites de su participación.

“Nosotros somos partidarios de la política de no intervención y autodeterminación de los pueblos, no queremos invasiones, no aceptamos que un país invada a otro, no hay ninguna razón, es contrario al derecho internacional. Esa es nuestra postura”, sostuvo el Jefe del Ejecutivo.

Tras ser cuestionado una vez más sobre el tema, comentó que no ha tenido acercamientos con los principales líderes involucrados y reiteró la posición de México planteada ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en donde se abogó por una salida diplomática a la disputa.

También aludió al planteamiento previsto este lunes sobre el cese a los ataques, así como el inicio de ayuda humanitaria a la población que ha sido afectada.

“Estamos en contra de las invasiones, ya fijamos nuestra postura en el Consejo de Seguridad de la ONU y estamos promoviendo para que la ayuda humanitaria llegue a Ucrania pero no podemos más, no podemos caer en un protagonismo que no tiene que ver con la mesura que debe prevalecer en política exterior”, afirmó.