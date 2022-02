El secretario de Estado, Antony Blinken, “habló con base en los hechos”, señaló este miércoles la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, durante una conferencia de prensa.

Después de que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo durante su conferencia matutina que el secretario de Estado de los Estados Unidos quizá no está bien informado, Jen Psaki, comentó que Antony Blinken habló con base en los hechos y los tratos que reciben los periodistas mexicanos.

“Hemos visto, en los hechos, las amenazas que enfrenta el periodismo en México y esa es la preocupación que expresó el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, en nombre de Estados Unidos, sobre esos abusos. Creo que habló con base en los hechos sobre el terreno”, expresó.

Durante la conferencia matutina de este martes, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, reprobó el mensaje publicado por el secretario de Estado de EU y afirmó que no hay impunidad en los casos de periodistas asesinados.

“Yo creo que está mal informado porque de lo contrario estaría actuando de mala fe, lo que él está sosteniendo no es cierto, desde luego es muy lamentable que haya asesinatos de periodistas eso ya lo sabemos, nada más que en todos los casos se está actuando, no hay impunidad, no son crímenes de estado”, señaló.

Además, indicó que enviaría a Anthony Blinken un reporte a través del secretario de relaciones exteriores donde informe sobre los homicidios cometidos en el país para aclarar que los crímenes no son cometidos en complicidad con las autoridades.

“Hoy en la mañana le di instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores que le envíe al señor Blinken, una relación de todos los casos, informando de todos los casos, pero también lo vamos a hacer aquí para que se conozcan y desde luego que no podemos permitir la impunidad de nadie”, comentó Andrés Manuel López Obrador.

Ello después de que el martes, Anthony Blinken publicara un tuit donde expresa su preocupación por la cantidad de periodistas asesinados en México y se uniera a la petición para que les brinden mayor protección en México.

‘’El alto número de periodistas asesinados en México este año y las continuas amenazas que enfrentan son preocupantes. Me uno a quienes piden mayor responsabilidad y protección para los periodistas mexicanos. Mi corazón está con los seres queridos de aquellos que dieron su vida por la verdad’’, escribió a través de Twitter.