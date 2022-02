Miguel Herrera, 20 años como técnico

Aunque en el campamento de Tigres saben que falta mucho camino por recorrer en el torneo de Clausura 2022, el técnico Miguel Herrera, que acaba de cumplir 20 años como entrenador en la Liga MX, no escondió su deseo de poder celebrar las dos décadas que lleva en los banquillos con un título al frente de la escuadra felina al final de la temporada.

Sería extraordinario, eso es lo que buscamos, ojalá y los muchachos me den esa alegría, vamos a trabajar muy fuerte para tratar de hacerlo, no solamente ahora porque cumpla 20 años, cada torneo queremos llegar a esa instancia, pero hay que trabajarlo y sería extraordinario”, manifestó.

Asimismo, Herrera dejó en claro que, durante este tiempo como estratega, uno de los futbolistas con mayor calidad que le ha tocado dirigir es André- Pierre Gignac.

“Sin duda alguna es un jugador importante, uno de los extranjeros extraordinarios que han llegado al futbol mexicano y es uno de los jugadores importantes que me ha tocado dirigir, no podría poner a alguno como el mejor, me han tocado muchos muy buenos y eso me ha dado la oportunidad de pregonar que son de los jugadores que me han tocado, de esa talla, de esa calidad”, declaró.

Respecto a los cambios que ha percibido en sus años como entrenador en el balompié nacional, uno que le ha llamado la atención, es la falta de confianza que se le tiene actualmente a los técnicos mexicanos.

“Ha sido un cambio radical en nuestra liga porque antes había una muy buena base de mexicanos y los extranjeros que estaban, eran exjugadores que habían jugado aquí muchos años y seguían trabajando en el país, solamente era un porcentaje de 20 o 25 por ciento los que venían de fuera”, señaló.

Por último, en cuanto a su duelo en contra del Atlético de San Luis, correspondiente a la Jornada 6, el Piojo aseguró que no deberán confiarse de su rival, pues ya ganó de visita en el torneo.

“Viene un partido muy importante en el que queremos seguir cosechando triunfos, queremos meternos totalmente a la parte de arriba de la tabla, es una buena oportunidad, pero no va a ser fácil, es un sinodal que ya demostró que de visita puede sacar resultados, fue al Azteca a ganar”, concluyó.