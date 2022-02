‘Jugamos muy mal’, admite Carlo Ancelotti

Pese a la derrota ante el PSG, Carlo Ancelotti confía en su plantilla para revertir la eliminatoria en la Champions League y eludió pronunciarse sobre el posible fichaje de Kylian Mbappé al Real Madrid.

“Esta sigue siendo una plantilla muy competitiva. Está claro que el club piensa en el futuro y cada año intenta hacer una plantilla mejor”, indicó.

Entre proyecto deportivo y posible sueldo estratosférico para el francés por parte del PSG para convencerle, el entrenador italiano manifestó que a él le “pagan mucho” y se declaró “un privilegiado”.

Lo que me gusta no es el dinero que gano sino lo que hago. He hablado con el presidente y coincidimos en que estamos dolidos, pero somos muy honestos. Hemos jugado muy mal, la imagen no ha sido buena. El problema menor es el resultado porque lo podemos cambiar. Un 1-0 no es tan malo, es la mejor cosa del martes”, aseguró.

De todos modos, admitió que Mbappé les hizo “mucho daño”. “Tenemos tres semanas para pensar cómo arreglar el partido de vuelta contra él. ¿Cómo he dormido? El miércoles fue un día complicado, ayer fue mejor, hoy tengo mucha confianza y mañana vamos a ganar”, afirmó respecto al partido contra el Alavés.

Al conjunto vasco lo definió como un equipo “con ritmo” e “identidad” que llega al Bernabéu “en un momento particular” después de una derrota que les ha “dolido”. “Somos conscientes del mal partido que hemos hecho. Es un momento importante de la Liga, tenemos ventaja y queremos seguir con esta ventaja”, destacó.

Lo que ha cambiado en las últimas semanas es que el Real Madrid, desde un ‘bloque bajo’, “era capaz de hacer una transición con un pase rápido y movimientos a la espalda”. “En los últimos tiempos hemos tenido dificultades para jugar más vertical. No hemos cambiado la estrategia, solo hemos tenido más dificultad con la salida de balón desde atrás”, explicó.

Ancelotti recalcó que “nunca” dijo que el Real Madrid iba a ganar la Liga de Campeones sino que prometió “competir” contra los mejores equipos del continente. “Hemos competido contra uno de los mejores equipos de Europa jugando mal y dentro de tres semanas vamos a competir más”, sentenció.