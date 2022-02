Voto femenino en BdeM aumenta tasa de interés a 6%

– Loret de Mola gana mucho más

– Sube el petróleo y Hacienda deja de cobrar el impuesto

El voto de tres mujeres inclinó la balanza en la Junta de Gobierno del Banco de México a favor de la decisión de subir la tasa de interés de referencia, de 5.5 a 6 por ciento, una medida dura orientada a contener la inflación, porque sube el costo del crédito y enfría la economía. Votaron juntas la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja y las subgobernadoras Irene Espinosa Cantellano y Galia Borja Gómez, a quienes se sumó Jonathan Heath. Votó en solitario Gerardo Esquivel, propuso un aumento de sólo un cuarto de punto, para no detener la reactivación económica. No será el único incremento que ocurra este año, entre otras razones porque la inflación en Estados Unidos alcanzó niveles no vistos en cuatro décadas. En su comparación anual, los precios subieron 7.5 por ciento frente a enero de 2021, el mayor incremento desde el 7.6 de 1982 (mayor a la de México, de 7.07 por ciento), informó Bureau of Labor Statistics. Los analistas estiman que la Reserva Federal subirá hasta siete veces su tasa de interés y arrastrará en esa dinámica al Banco de México. El debut de la gobernadora Rodríguez Ceja es el que esperaban los duros. Prueba superada.

La casa de Houston

En realidad, Carlos Loret de Mola gana mucho más dinero que 35 millones 200 mil pesos anuales. La publicidad que le ha dado el presidente López Obrador es incuantificable, pero si sumamos la del año anterior con la de la semana reciente posiblemente supere 300 millones de pesos, porque ha tenido alcance internacional. Veámoslo así: está recibiendo un chayote en especie mayor al que tuvo con Enrique Peña Nieto. No pagará impuestos por ese ingreso porque no ha tenido que facturarlo. Cuando salió de Televisa era un personaje con una imagen muy criticada. Sin embargo, hoy pretende ser la representación de la libertad de expresión amenazada… al menos para un sector de la oposición que quiere convertirlo en apóstol. A pesar de todos los dimes y diretes, todavía no está claro si la familia de José Ramón López Beltrán y Carolyn Adams, quien ha trabajado desde mucho tiempo en el sector energético, ocupa la casa de Houston sin pagar renta por un favor de un directivo de la empresa Baker Hughes, importante contratista de Pemex. La señora Adams tiene relaciones poderosas, ha mostrado fotografías junto a los ex presidentes Bill Clinton y Donald Trump. La aclaración debió hacerla a tiempo el arrendatario José Ramón (ya está grande, dijo AMLO). Por su lado, el arrendador escribió que no conoce a sus inquilinos porque usó los servicios de una agencia de bienes raíces; la trasnacional se desafanó del tema y Pemex dio amplia información, y dejarlo ahí, se desvanecería con el Súpertazón. No le correspondía al Presidente de la República intervenir en el asunto. Una casa, por cierto, que está muy lejos de las mansiones de los grandes petroleros texanos, que tienen caballeriza, aeropuerto privado y campo de golf. Es, simplemente, el hogar de un matrimonio aspiracionista.

Subsidio al 100 por ciento

El fin de semana algunos tipos de petróleo rebasaron 90 dólares por barril. El Brent llegó a 94.44, el West Texas Intermedio a 92.80 y la canasta OPEP a 92.87. Sólo falta un motivo mínimo, casi un pretexto, para que alcancen 100 dólares. La crisis de Ucrania podría desencadenar ese efecto. Ante esta circunstancia, la Secretaría de Hacienda subsidiará al 100 por ciento el impuesto (IEPS) a la gasolina Magna durante la presente semana (del 12 al 19 de febrero). El fisco dejará de cobrar 5.49 pesos por cada litro. En el caso de la Premium dejará de recaudar 3.87 pesos, ya que se aplicará un subsidio de 83.49 por ciento. Y en el diésel será de 89.64, por lo que Hacienda dejará de recibir 5.41 pesos en cada litro.

Perdedores

Los dirigentes del PAN, PRI y PRD decidieron repetir la fórmula que los ha llevado a hilar dos grandes derrotas consecutivas: las elecciones presidenciales y las de mitad del sexenio. Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano acordaron postular un candidato presidencial único. ¿Quién será? Podrá surgir de los partidos o de la sociedad civil.

El índice de democracia de The Economist, que considera al México de Calderón más democrático que el de AMLO, dice más, mucho más, sobre la naturaleza de la revista inglesa que de la democracia mexicana.

