La élite empresarial italiana celebró este miércoles una videoconferencia con el presidente ruso, Vladímir Putin, en la que constataron la disposición de ambas partes para reforzar sus inversiones pese a la enorme tensión que enfrenta a Europa y Rusia por el conflicto de Ucrania. Un suministro de gas barato y nuevos negocios tras la pandemia protagonizaron la presentación del líder ruso a los directivos de gigantes como Pirelli, los bancos UniCredit e Intesa San Paolo, y la energética Enel, entre otras compañías. “Siempre digo que las mejores inversiones y los mejores negocios siempre se hacen en los tiempos difíciles”, le respondió el presidente de la cámara de comercio italiano-rusa, Vincenzo Trani.

Según publicó el diario italiano La Reppublica, el Gobierno había pedido a los empresarios que anulasen la reunión o que, al menos, no participasen en ella los directivos de compañías participadas por el Estado. El encuentro ni se canceló ni se pospuso. Según el fragmento publicado por el Kremlin, la conversación comenzó en un ambiente cálido donde Putin llamó “colegas” y “amigos” a los empresarios en varias ocasiones, y donde Ucrania no fue mencionada en ningún momento.

“Me gustaría enfatizar que vemos a Italia como uno de nuestros principales socios económicos”, afirmó el mandatario. Según sus datos, en el país eslavo operan unas 500 empresas italianas y el comercio bilateral creció un 53,8% en los primeros once meses de 2021 respecto al mismo periodo del año anterior, sumando así unos 27.500 millones de dólares.

Putin aprovechó la ocasión para reiterar sus críticas a la liberalización del mercado eléctrico europeo. “Me gustaría llamar su atención sobre el hecho de que las empresas energéticas italianas continúan trabajando con Gazprom (monopolio estatal del gas ruso) con contratos a largo plazo y hoy tienen la oportunidad de comprar gas a precios mucho más bajos que los precios de mercado al contado, que han aumentado significativamente con un invierno frío y la escasez de suministro”, aseveró el líder ruso, que también abogó por expandir su colaboración a energías verdes, pues fijó como meta ser uno de los mayores exportadores de energía de hidrógeno en 2035.

El presidente de la cámara de comercio italiana animó a los empresarios a invertir en el país eslavo: “Aconsejo a muchos otros emprendedores que ven a Rusia como un país de oportunidades a mirar su potencial tras la crisis del coronavirus porque está preparada, como Italia, para un nuevo renacimiento”. En este contexto, Putin instó a un reconocimiento mutuo de las vacunas.

“Ha habido muchas veces momentos difíciles, y siempre los superamos con ayuda del diálogo”, afirmó Trani. El primer ministro italiano, Mario Draghi, abogó por la misma idea el pasado 23 de diciembre, cuando advirtió de que la Unión Europea tiene poco margen de maniobra para presionar al Kremlin. “¿Tenemos misiles, barcos, cañones, ejércitos? De momento no, y por ahora la OTAN tiene otras prioridades estratégicas”, dijo Draghi, quien, según la agencia Reuters, también recalcó que Europa no puede renunciar al gas ruso porque no es el momento adecuado.