El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “muy poco político” y un “exceso” el amago del líder del PRI, Alejandro Moreno, a los exgobernadores de Sonora y Campeche, Claudia Pavlovich y Carlos Miguel Aysa, de expulsarlos del partido si aceptan cargos en el servicio exterior.

En conferencia en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo nacional comentó que si bien respeta la advertencia del PRI a los exmandatarios, consideró que ésta es excesiva, ya que los dos políticos no dejarán sus militancias para ocupar cargos en el gobierno federal.

Eso lo tienen que decidir los exgobernadores. Aunque es un asunto de un partido y respeto, se me hace muy rudo, muy excesivo, porque no dejan su militancia, no están vendiéndose, no van a afiliarse a otro partido, van a representar a México.

“Se me hace muy poco político, tolerante y ojalá y cambien de opinión, porque también no es que ya esté tomada la decisión, a lo mejor si hablan con ellos, si aseguran que van a seguir militando… a lo mejor se entienden y ya no hay problema”, comentó.

Ayer se anunció que la exgobernadora de Sonora fue designada por el presidente como titular del consulado de México en Barcelona; en tanto, el exmandatario en Campeche como embajador en República Dominicana.

Recordó que luego de que Pavlovich Arellano le manifestara en un recorrido en Sonora su interés por la política exterior, López Obrador le ofreció que, una vez terminada su mandato en la entidad, la invitaría a sumarse al gobierno federal.

Además, destacó que en estos tres años al frente del Gobierno federal, mantuvo una buena relación laboral con la ex mandataria.

“Tomé la decisión porque recorro el país, hablo con todos los gobernadores, los llego a conocer, en el caso de la gobernadora de Sonora siempre trabajamos de manera coordinada por el bien del pueblo, independientemente de las banderillas partidistas”, precisó.

En el caso de Aysa González, López Obrador también resaltó la buena relación laboral y de respeto, por lo que descartó que haya habido problemas.

López Obrador manifestó que tiene una “buena opinión de todos los (15) propuestos” para ocupar las titularidades de embajadas y consulados.

Afirmó que la decisión de invitar a Pavlovich Arellano y a Aysa González para representar a México en el exterior es muestra de la democracia y pluralidad que existe, ya que, aclaró, el gobierno no debe ser faccioso ni puede representar sólo a un partido como sucedía antes.