Julio César Chvávez Jr transmitió el día de ayer el momento en el que elementos de la Policía Ministerial lo detuvieron para hacer una revisión en el auto que conducía sobre calles de la capital sinaloense.

Para empezar estás armado”, dijo uno de los policías.

El boxeador respondió que se la habían regalado.

Más tarde, Chávez Jr contó en diferentes historias en Instagram lo que había sucedido.

“Que tenía una pistola, me dijeron. Todo mundo en Culiacán tiene pistolas y más cuando te levantan cinco veces, como le digo, me la regalaron, me regalaron muchísimas más porque no soy mentiroso. El encargado de la clínica, supuestamente de la clínica, me echa mentiras que las tiene mis papás, que no me las pueden dar porque puedo hacer algo malo. Si se quiere quedar con ellas… me las dan porque es bien difícil, vienen por mí y me llevan como si nada”, relató el Hijo de la leyenda.

“Los policías sabían… Esta persona te candilea porque pido mis cosas, eso está mal. Nada más pido mis cosas. Los policías sabían ‘aquí hay una pistola’, ¿cómo sabían? Les dijo la persona esta y la gente que mitotea, quieren verle algo malo a las cosas, escúlquenle sus cosas, prívenlo de su libertad…”, agregó.

Chávez Jr. señaló que quieren aprovecharse de él y no lo merece.

Esto está canijo”, prosiguió.

“Mañana pudiera levantar una denuncia contra las personas que me levantaron los falsos, se me hace injusto, tengo que vivir tranquilo, soy boxeador profesional… Me va a venir pasando algo, tengo tanto tiempo boxeando.. Los policías me entendieron porque me vieron bien, pero no puede ser… Me asusté, me asusté… No tiene porque venir gente con armas ‘¡bájate, bájate!”, oye qué pasa?’”, relató.

JC Chávez Jr también agradeció a las personas que se preocuparon por lo que había sucedido.