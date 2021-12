La familia de Vicente Fernández no pasa de la preocupación por el regreso al hospital del ‘Charro de Huentitlán’ cuando se ve envuelta en otro conflicto debido a que la periodista Olga Wornat relacionó a uno de los hijos del cantante, Gerardo Fernández, con el narcotráfico.

Por medio de una biografía no autorizada del intérprete de “Mujeres divinas”, El último rey, Wornat ahondó en los momentos más oscuros de su vida, como el secuestro de Vicente Fernández Jr., en 1998, por parte de ‘Los Mochaderos’; aunque su padre pagó 3 millones de dólares por su rescate, lo recuperó con dos dedos menos.

Ese es solo el inicio de un libro plasmado de agujeros negros. En entrevista con Julio Astillero, la periodista aseguró que ese no es el único lazo que lo une a estos grupos delictivos puesto que Gerardo, su hijo de en medio, mantuvo una relación de amistad con Ignacio ‘Nacho’ Coronel, integrante del cártel de Sinaloa cuando Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán e Ismael ‘El Mayo’ Zambada eran líderes.

“Descubro a uno de los hijos y es ahí donde se desata todo el nudo de la historia que va a sorprender mucho, es Gerardo, el hijo de en medio. Es ambicioso, es inescrupuloso, tiene relaciones turbias. Fue capaz de robar a su padre, fue capaz de robarle a su hermano porque le manejaba el dinero de los parientes, fue capaz de robarle a Juan Gabriel, le mentía al padre y ese se va a quedar con todo el imperio que deja Vicente Fernández, es quien maneja el dinero de esa gran dinastía”, contó.

Pero no se queda ahí. El libro también apunta que fue Gerardo quien secuestró a su hermano Vicente Fernández Jr. hace apenas unos meses, cuando lo internó en contra de su voluntad en una clínica de rehabilitación, algo que relaciona a un problema conectado a la herencia de Vicente Fernández.

“Hay agujeros en su vida importantes, en su familia, en esta dinastía. No fue un buen padre, hubo muchas ausencias, tuvo momentos muy complicados. Por eso comienzo el libro con el secuestro de Vicente Jr, que me costó enormemente armarlo con testimonios de personas, accedí a testimonios de familiares y amigos que me contaron porque nunca se habló de ese momento”, dijo sobre el trabajo que presenta en la Feria del Libro en Guadalajara.