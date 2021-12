En Pumas hay sabor amargo tras derrota ante Atlas

By

El rostro de Andrés Lillini cambió drásticamente con respecto a su última conferencia de prensa. Tristeza y preocupación fue lo que reflejó tras la derrota ante Atlas. El timonel de los Pumas reconoció que se va inconforme con el resultado y que la serie de semifinal se complicó para el cuadro felino.

El resultado por supuesto que es adverso, pero no podemos aflojar. Adaptarnos al partido, cometimos muchas imprecisiones, de ahí nacen los problemas porque cuando no la tienes o cometes errores no forzados y el rival defiende bien, las opciones crecen para ellos. Sabor de boca muy amargo, pero tenemos 90 minutos por delante, tenemos que dar nuestra mejor versión del año para ganarlo”, manifestó.

Los Rojinegros le concedieron muy pocas oportunidades al ataque, a la par de las puntuales intervenciones del guardameta Camilo Vargas, y con apenas dos días para replantear la estrategia, Lillini admitió que deberá sacar la mejor versión de su escuadra en el estadio Jalisco.

“Fue un partido muy trabado, les dije que era partido de un gol, el rival en el segundo tiempo no atacó, todo fue nuestro, pero hubo menos espacios aún, tuvimos tres o cuatro llegadas, tenemos que cambiar algunas cosas, hablar con ellos, elegir a los mejores 11 y tratar de romper el circuito defensivo que tiene Atlas y que es muy bueno.Camilo Vargas, arquero de selección, los grandes equipos tienen muy buenos arqueros, nos saca dos pelotas, no vamos a bajar los brazos y con un gol estamos en la pelea”, señaló.

Aunque afirmó que el equipo cuenta con los argumentos suficientes para revertir el resultado.

“Este equipo ha demostrado en diferentes situaciones que ante la adversidad compite y tiene carácter, a la afición gracias por llenar CU, gracias por estar con nosotros y no vamos a dejar de transmitir en la cancha lo que ellos quieren”, finalizó.