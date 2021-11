Con casi 60 años de carrera el estadounidense Lou Cutell, actor reconocido en Hollywood gracias a su trabajo en series de televisión como Grey’s Anatomy y Seinfeld, falleció a los 91 años.

La noticia fue confirmada recientemente en redes sociales por Mark Furman. “Después de una gran vida, mi amigo Lou Cutell se fue a casa. Un actor de cine, teatro y de personajes como Big Larry en La gran aventura de Pee Wee y Ass Man en Seinfeld, quien me llevó a la casa de Lucille Ball en 1986. Descansa en paz, Lou”, escribió en su publicación.

Aunque aún no se esclarecen las causas de su muerte, se sabe que el hecho ocurrió el pasado fin de semana. Desde la cuenta de Pee-wee Herman, su colega Paul Reubens se despidió. “Durante una carrera que abarcó más de cincuenta años, actuó en un número extraordinario de películas y programas de televisión diversos. Tuve la suerte de poder decirle lo mucho que significaba para mí y que nunca lo olvidaré. Es obvio y cursi decirlo, pero sin embargo es cierto: fue increíble”.

Lou Cutell nació en 1930 en la ciudad de Nueva York con una carrera que dio inicio tras su paso por Broadway en 1961 con la obra The Young Abe Lincoln.

Su debut en la televisión fue con el papel de ‘Vinnie’ en The Dick Van Dyke Show, en 1964. Sin embargo, fue su participación en Seinfeld como el proctólogo ‘Dr. Howard Cooperman’ una de sus actuaciones más recordadas por el público. Otro reconocimiento se lo llevó en 2015, cuando dio vida a ‘Abe’ en la popular Grey’s Anatomy, la cual fue su última aparición en la televisión.

En el cine, formó parte del elenco de Frankenstein Meets the Spacemonster con el personaje del ‘Dr Nadir’, así como en Querida, encogí a los niños y La gran aventura de Pee Wee como Amazing Larry. Su nombre también puede verse en producciones como Mad about you, The Wild Wild West o TJ Hooker.