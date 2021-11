En el marco de la conmemoración del 20 aniversario de la creación del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), se realizó el “Foro Norte. Avanzamos Juntas por la Igualdad”, en colaboración con el Gobierno del Estado de Baja California y el Instituto de la Mujer de la entidad, así como las instancias de las mujeres de Baja California Sur, Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, para abordar los temas que representan oportunidades y desafíos en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres en la zona norte del país.

Durante la inauguración, la presidenta del Inmujeres, Nadine Gasman Zylbermann, aseguró que en el Gobierno de la Cuarta Transformación se trabaja para cambiar las realidades de desigualdad que enfrentan las mujeres y las niñas, por lo que en las entidades que inician una nueva administración, tendrán el acompañamiento del Inmujeres para definir una ruta clara de trabajo en el desarrollo de su política estatal de igualdad.

Para lograrlo –agregó- se tiene como herramienta el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (Proigualdad) 2024 que fue construido con las propuestas de las mujeres de todo el país.

Asimismo, refirió que el Inmujeres apoya los esfuerzos de las entidades con los más de 87 millones de pesos otorgados en 2021 a las instancias de las mujeres en los estados mediante del Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres dirigido a prevenir desde territorio el embarazo adolescente y erradicar el de niñas, así como del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad del que se destinaron 356 millones de pesos con los que se pusieron en marcha a nivel nacional 846 metas y más de mil 500 acciones a favor de las mujeres y niñas de México en este año.

Gasman, abundó en que el Inmujeres impulsa la Alianza Global por los cuidados y la elaboración del Modelo Integral de Prevención Primaria de Violencias contra las Mujeres, “un gran esfuerzo para entrar a las causas y dejar de contar a las muertas, agredidas, tenemos que dejar eso en el pasado”, aseveró.

Al inaugurar el foro, la gobernadora constitucional del estado de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, aseguró que para su gobierno, el fortalecimiento de las mujeres a través de su empoderamiento económico, político y social son prioridad que resultarán en políticas estratégicas en su gobierno.

“Yo no veo retos, veo grandes oportunidades ya que las mujeres constituimos la mitad de la población y existen al menos 690 mil de nosotras económicamente activas y de todas nosotras se estima que poco más de 30% son jefas de familia. En México y el mundo no podemos hablar de igualdad si no reconocemos nuestro importante rol en los ámbitos políticos económicos y sociales en condiciones de igualdad”, destacó Ávila Olmeda.

Por su parte, la directora general del Instituto de la Mujer de Baja California, Karla Jannette Pedrin Rembao consideró que “Nada es suficiente y todo es necesario” para poder garantizar el acceso a la justicia a las mujeres que viven violencia de género.

Durante los dos días del foro –que concluye este martes 23 de noviembre–, se abordan en distintos paneles los temas: la política nacional de igualdad, las mujeres en contextos de migración y refugio, autonomía económica, las comunidades nativas del norte y su impacto en la economía, la igualdad de género desde el enfoque de discapacidad, ciudades seguras para las mujeres, alertas de violencia de género.

Además, el trabajo de las Instancias de las Mujeres Municipales; el aporte de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres, las estadísticas de género, el Sistema Nacional de Cuidados y la igualdad de género en el ámbito internacional.

El Inmujeres refrenda su compromiso para acompañar el desarrollo de políticas públicas con perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad para acelerar el cierre de las brechas de desigualdad en los ámbitos económico, político, social y cultural en el que se desarrollan las mujeres, especialmente para aquellas que están en mayores condiciones de vulnerabilidad.