CDMX-Los diputados de la coalición parlamentaria del PAN-PRI-PRD presentaron a los dirigentes nacionales de los tres partidos y a los diputados federales por Durango, un proyecto de Presupuesto Participativo, para que se destinen más recursos al estado para el 2022, ya que con la propuesta del presidente se le ha dado un trato injusto e inequitativo.

Al acudir a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, también se reunieron con los diputados federales por Durango, Ismael Hernández Deras, Gina Campuzano, Javier Castrellón y Carlos Matutino, así como con los coordinadores de banda de cada partido político y los dirigentes nacionales que son diputados federales.

“Vemos que hay una cerrazón de Morena al no modificar el presupuesto, es un presupuesto más injusto, inequitativo y fuera de cada lógica, no atienda las necesidades de la gente; es una puñalada para muchos sectores”, consideró el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Ricardo López Pescador.

Lo anterior, en virtud de que no contempla recursos para la presa Tunal II, que dotaría de agua a 700 mil habitantes, no hay recursos adicionales para la carretera Durango-Parral, la cual es fundamental y tampoco para mantenimiento de caminos, por lo que Durango no merece que el gobierno federal lo vea de espaldas, ya que necesita para su desarrollo recursos federales

Por su parte, el coordinador de los diputados del PAN, Joel Corral Alcantar, señaló que la intención de su visita al Congreso de las Unión es apoyar a los diputados federales ante las necesidades que tiene Durango, como es la falta de infraestructura caminera y carretera.

Si bien, señaló que el proyecto agua saludable es una realidad, hacen falta los recursos para la presa Tunal II, la conclusión del camino a Tamazula y Durango-Parral, para detonar el desarrollo de Durango, así como lograr mejores condiciones de vida para las personas en condiciones de vulnerabilidad.

“Pedimos su apoyo para el campo, el cual está abandonado, donde no hay proyectos productivos para la gente, el tema de las mujeres rurales no tiene recursos, además se tiene una disminución de dos mil millones de pesos a cero pesos, para mantenimiento de la red carretera”, informó el diputado del PRD, David Ramos Zepeda.

Por ello, reiteró que Durango se encuentra en el abandono terrible, por lo que juntos venimos a dar la batalla y se escuche la voz del PAN-´PRI-PRD.

De la misma manera, el diputado Luis Enrique Benítez Ojeda, comentó que el gasto educativo que tiene Durango, donde 56 de cada 100 pesos se destinan a la nómina, pueda ser revertido por un apoyo de la federación, así como que regrese el Fondo Minero.

Asimismo, Gaby Hernández López abordó el tema de los jóvenes y mujeres, lo cual fue respaldado por la diputada Patricia Jiménez Delgado y Verónica Pérez respaldo las acciones de los diputados federales de la alianza va por México.