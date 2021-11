– Celebran peñanietistas la caída del delator

– Los 2 millones de euros

Una de las especialidades del restaurante Hunan de Lomas de Chapultepec, en la capital del país, es el pato Pekín. Laqueado, la piel doradita y salsa de ciruela. En la mesa que ocupaba Emilio Lozoya se alcanzaban a ver los restos del ave y las botellas de vino. Él estaba acompañado por la rubia misteriosa –que resultó ser una millonaria de la familia Beckman, la dueña del tequila Cuervo– y otras personas. El restaurante acababa de añadir una terraza y muchos clientes querían conocerla. Para Lozoya no era nada fuera de lo común asistir a una reunión así, la factura no fue mayor a 10 mil pesos, propina incluida. Lo impredecible fue que lo fotografiaran y la columnista Lourdes Mendoza lo balconeara. Lourdes antes había sido balconeada porque supuestamente aceptó un costoso bolso como regalo de Luis Videgaray. Juego que tiene desquite, ni quien se pique. Probablemente el ex director de Pemex hubiera conseguido otros 60 días en el paraíso para seguir reuniendo pruebas contra los funcionarios a quienes ha delatado, pero el escándalo puso en situación incómoda no sólo al fiscal Alejandro Gertz Manero, el propio presidente López Obrador comentó que había cometido una imprudencia.

La fuga probable

En la audiencia de ayer, en la que el juez le concedió la mitad de los días de plazo que había solicitado, pero, sin perjuicio a lo anterior, enseguida le revocó la libertad condicional, jugó un papel de la mayor importancia la Unidad de Inteligencia Financiera a cargo de Santiago Nieto. Tenía en el radar una cuenta bancaria de Lozoya en el extranjero con depósitos por 2 millones de euros. Esos recursos le permitirían escapar y ocultarse en el lugar más inalcanzable posible (¿recuerdan que Carlos Salinas de Gortari se impuso un autoexilio en Cuba y luego en Irlanda, cuando se sentía perseguido por Ernesto Zedillo?). El juez, ante el riesgo fundado de que se fugue el joven financiero egresado del ITAM y Harvard, lo dejó tras las rejas. Del paraíso al purgatorio. El desenlace probablemente provocó reacciones encontradas en Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, los Pepetoños Meade y González Anaya y ni mencionar al fugitivo Ricardo Anaya. Alegría, de un lado, por el encarcelamiento del delator, pero ñáñaras porque seguirá soltando la sopa, para decirlo con el fino lenguaje del hampa. Faltan muchos capítulos al culebrón que empieza a ser conocido como el juego del pato Pekín, una juguetona paráfrasis del netflixiano Juego del calamar.

Cambio en las megafinanzas

Habrá que seguir de cerca el comportamiento del dólar –y su efecto en el peso–, ya que empezó el llamado tapering en Estados Unidos. La Reserva Federal (Fed) anunció, tras su reunión de ayer, el comienzo del fin de su programa de compra de bonos gubernamentales y deuda hipotecaria, con el que venía inyectando liquidez a la economía. Decidió limitar a 15 mil millones de dólares el recorte mensual que se aplicará al programa por el que hasta la fecha había adquirido 120 mil millones de dólares al mes entre bonos soberanos y cédulas hipotecarias. Así, este mes sólo comprará 105 mil millones y el monto bajará todavía más en diciembre, hasta 90 mil millones, acordó la institución que preside Jerome Powell. La Fed sólo ha comunicado las cifras previstas para estos dos meses, pero la institución considera probable que sea apropiado afrontar reducciones similares cada mes. Siguiendo ese paso, el programa de compras de deuda bajaría a cero a mitad de 2022. La medida es una respuesta a la mejoría de la economía tras la pandemia y al resurgimiento de la inflación, que en septiembre, según el último dato disponible, se elevó hasta 5.4 por ciento, muy por encima del objetivo de 2 por ciento. Es muy probable que nuestra moneda caiga a 21 pesos y fracción por dólar, pero no tiene que ver con el siguiente mensaje del embajador Salazar.

Twiteratti

Sostuve hoy importantes reuniones con @GobiernoMX para hablar sobre reforma energética. Quiero aprender más sobre el ímpetu de esta reforma constitucional. Expresé serias preocupaciones de #EEUU. Nos comprometimos a continuar el diálogo sobre este crítico asunto los próximos días.

Escribe el embajador Ken Salazar @USAmbMex

