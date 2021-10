El director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y quien fuera secretario de Gobernación en 1988, Manuel Bartlett Díaz, aseguró que la “caída del sistema” en las elecciones presidenciales de ese año, por las que Carlos Salinas de Gortari llegó a la presidencia, fue el resultado de un “amasiato” entre el PAN y Salinas.

Durante su comparecencia ante las comisiones unidas de Energía y de Infraestructura de la Cámara de Diputados, en la glosa del Tercer Informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario respondió de esta manera a los cuestionamientos del diputado panista Juan Carlos Maturino, quien aludió al fraude electoral de 1988 por el que perdió la presidencia el candidato del Frente Democrático Nacional, Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano.

“Si me pica un poquito, ¿verdad? Como están jugando con mi biografía voy a hacer un poco grosero, porque me siento un poco como legislador y yo he sido más legislador que ustedes. Miren, la caída del sistema fue un amasiato entre el PAN y Salinas de Gortari”, lo que provocó los gritos de los legisladores, entre los que se pudo escuchar “¡cínico!”

“¡Claro, así fue! Un amasiato entre Salinas de Gortari y el PAN!”, finalizó entre gritos de los diputados, por lo que la mesa hizo un llamado al orden.

El legislador Carlos Maturino dijo a Bartlett que estaba tratando de convencer sobre las bondades de la reforma eléctrica “con la misma certeza que lo hizo cuando ocurrió la caída del sistema en 1988″. “La historia ha mostrado la realidad de aquel atraco electoral”, finalizó, al tiempo que criticó los cambios propuestos en la reforma constitucional del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por su parte, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en San Lázaro, Jorge Álvarez Maynez, preguntó al funcionario sobre sus finanzas y la forma en la que adquirió su patrimonio:

“¿Por qué no nos explica cuántas de sus propiedades o cuántas de sus inversiones están en los Pandora Papers? ¿Por qué no nos explica por qué compro, por qué compraron, tan solo en la zona de Polanco, Reforma, Tecamachalco, la Roma, Lomas de Chapultepec, 11 propiedades en un radio de 2 km?, ¿por qué no nos cuenta del patrimonio que ha construido?”, le espetó.

Mientras que el diputado federal por el PRD, Mauricio Prieto, llevó un dinosaurio a la comparecencia de Bartlett y le dedicó su propia versión del famoso microrrelato de Augusto Monterroso.

El director de la CFE aseguró que hay una campaña “sin fundamento” contra la reforma eléctrica y dijo que está trabajando para que “el sistema eléctrico nacional no esté en manos de intereses privados y convertido en un saqueo”.

Informó que en la actualidad existen mil 77 amparos y cinco controversias constitucionales contra diversas disposiciones energéticas del país, como la Ley de la Industria Eléctrica y políticas dictadas por la Secretaría de Energía (Sener), el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), lo que en los hechos “ha tendido un cerco contra el gobierno”.