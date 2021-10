El presidente Andrés Manuel López Obrador se expresó a favor la mañana de este jueves de que Telmex, la empresa de Carlos Slim, mantenga la concesión para operar.

“No tengo ningún problema de conciencia, ya está, es a ver qué hacemos, es: revocamos la concesión y el Estado se hace cargo o, que es lo que yo pienso, se mantiene la concesión buscando que haya compromisos en beneficio de la población, ya sea en tarifas, que se amplíe la red para que tengamos internet todos, para llegar a un acuerdo, eso es lo que va a estar en cuestión”, afirmo el presidente en la conferencia matutina.

El mandatario federal se refirió a las publicaciones que han hecho algunos medios de comunicación sobre el futuro de esta concesión. “Hasta el (semanario) Proceso, andan buscando desesperados por justificar que somos lo mismo, toda la nueva política o la Cuarta Transformación (4T) se va a poner a prueba con la concesión a Telmex, eso es lo que plantea Proceso”.

“De una vez les digo: Vamos a hacer lo que más le convenga a la nación, no vamos a caer en extremismos, a lo mejor en el periodismo se pueden dar bandazos y se tocan los extremos: la extrema derecha y la extrema izquierda, en la lucha nuestra, no… hacerlo de manera pacífica, no imponer nada, convencer, persuadir, entonces se trata de una empresa que entregó Salinas de Gortari, claro que estuve en desacuerdo, ¿por qué? Porque no estoy a favor de la política privatizadora, tan es así que no hemos dado concesiones”, agregó el mandatario.