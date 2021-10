“Tenemos que hacer lo mejor posible para poder seguir soñando”: Hugo Pérez

CIUDAD DE MÉXICO.- El Salvador se encuentra en una zona complicada de la clasificación rumbo al Mundial de Catar 2022. Los cuscatletos se ubican en el penúltimo lugar con apenas 5 unidades, y ven cada vez mas lejanas sus aspiraciones de obtener un boleto a la próxima Copa del Mundo.

Tras la derrota ante México, el estratega de La Selecta, Hugo Pérez, opto por no achacar el resultado a las decisiones arbitrales.

No quiero hablar de los árbitros porque no he visto el video, no sé si fue penal o no. Estamos en una situación crítica para la próxima Fecha FIFA. Ya se despegaron tres equipos, los demás sólo podremos meternos terceros o cuartos. Tenemos que hacer lo mejor posible para poder todavía seguir soñando y tener la oportunidad. Nos faltó punch en el último tercio y hay que darle crédito a México porque con sus cambios son mejores los que entran”, comentó.

Pérez señaló que buscarán sumar a como dé lugar en los próximos encuentros ante Jamaica y Panamá.

Hay que darle vuelta a la página, no puedo quejarme. Los jugadores tratan y no se pudo, y hay que seguir adelante. Perder en casa no es bueno, pero debemos aprender de lo que pasó hoy y tener nuestra mente en los próximos partidos de la Fecha FIFA en noviembre”, aseguró.

Sobre el comportamiento de los aficionados que arrojaron botellas y latas al terreno de juego, Pérez se mostró avergonzado y ofreció una disculpa al combinado tricolor por ello.

Es lamentable (la actitud de la afición). Queremos respetar a cualquier rival, yo no estoy a favor de nada de lo que se hace en ese sentido. Debemos ser más cuidadosos y respetuosos hacia las selecciones que vienen. No todos son iguales en El Salvador, aquí hay gente culta y educada, les pido disculpas en nombre de la selección y la Federación por lo qué pasó”, finalizó.