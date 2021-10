CIUDAD DE MÉXICO. La obra de teatro Juguetes rotos, de la dramaturga argentina radicada en España, Carolina Román, se presentará en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris los días 19 y 20 de octubre a las 20:00 horas.

Las funciones forman parte de la primera gira internacional que incluirá presentaciones en Guadalajara y Guanajuato, en el marco del 49 Festival Internacional Cervantino.

El montaje cuenta la historia de homosexuales y travestis en los últimos coletazos de la dictadura franquista, en España, a mediados de los años 70”, detalló a Excélsior el actor Nacho Guerreros.

Aunado a esto, representa cómo es que estas personas vivieron dentro de la ilegalidad e incluso se les detuvo y encarceló hasta la muerte del dictador Francisco Franco”, comentó.

La obra, abundó Guerreros, es el flashback de un oficinista de nombre Mario, quien recibe una llamada y a partir de ese momento recorre su vida desde la infancia hasta llegar a Barcelona, en un tiempo en que la ciudad se convirtió en un espacio abierto y cosmopolita.

Además, la escenografía está llena de jaulas que son una simbología de la vida de Mario, “porque él vive enclaustrado, aunque al final existe un resquicio de esperanza cuando éstas, de forma inesperada, se abren.

Es entonces cuando Mario disfruta de ser él, algo difícil en aquella época, porque esas personas se arriesgaban, incluso, a perder la vida, ya que durante la dictadura franquista existía la pena de muerte”, explicó.

¿El personaje está inspirado en algún escritor o artista conocido?, se le preguntó a Guerreros.

Mario es un personaje de ficción, pero hubo varios como él en España. Además, creo que los artistas nos debemos de comprometer con los problemas de la sociedad que nos ha tocado vivir y ése es el problema de pertenecer a una supuesta normalidad. Digamos que cualquiera que salga de esa norma impuesta por la mayoría es un bicho raro”, abundó.

¿Por qué es necesario abordar el tema en este momento? “Porque ahora, en España, se han empezado a cuestionar derechos que ya estaban adquiridos y eso me produce un verdadero pesar.

Así que nunca hay que bajar la guardia, porque siempre acechan los que tienen todo resuelto y se meten con las minorías, en este caso los

transexuales y homosexuales”.

¿Le parece que no se ha avanzado tanto desde el franquismo? “Es verdad que ahora no hay una ley y que no te puede encarcelar por eso, así que se han dado pequeños pasos, pero la marginalidad y la automarginalidad sigue existiendo, incluso en las grandes ciudades”.

Por último, explica que la pieza se ubica en un pequeño pueblo de Aragón, donde Mario ha tenido una educación llena de traumas y represiones.