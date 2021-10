CIUDAD DE MÉXICO.- Ocho títulos de liga con las Chivas alzó Sabás Ponce, mediocampista que falleció a los 84 años de edad.

Dueño de una elegancia única con el balón y con una visión de campo especial, Sabás Ponce (1937-2021) dejó una estela de gratos recuerdos y una vitrina llena de trofeos durante la era del Campeonísimo, en la que el Guadalajara conquistó 18 títulos, entre ellos cuatro campeonatos de liga de manera consecutiva entre 1956 y 1960.

Ignacio Calderón, legendario guardameta del Guadalajara, platicó con Excélsior, sobre el fallecimiento de su amigo y compañero en Chivas.

Es una noticia muy triste la que me das. No estaba enterado, me dejas impactado (solloza). Yo tenía una gran amistad con Sabás, y nos veíamos relativamente seguido. Sabía que ya tenía ciertas complicaciones, pero no esperaba esto”, señaló.

Sabás Ponce llevaba por bandera la elegancia en su estilo de juego y comandaba la medular del equipo tapatío.

Era un jugador de muchísima clase, con un toque de balón privilegiado, seleccionado nacional de mucho liderazgo, un grande que no se achicaba en los momentos importantes. Disfrutaba los partidos, pero es cierto que los clásicos ante América y Atlas lo obligaban a dar el máximo. Se desvivía en esos partidos”, aseguró.

No solo de futbol vivía Sabás Ponce. La música era su alimento. Con guitarra al hombro, hacía frente a largos viajes y concentraciones. La canción Un poco más, de Álvaro Carrillo.

Las concentraciones con él eran muy amenas, era un tipo con gran sentido del humor. Siempre llevaba la guitarra, hasta el punto que no sabías si la quería más que al balón, cantaba muy bien y le gustaba el bolero, Un poco más era casi su himno, la cantaba siempre, ganáramos o perdiéramos”.