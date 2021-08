CIUDAD DE MÉXICO.- El futbol es una burbuja en la que pasan encerrados sus verdaderos protagonistas mucho tiempo sin saber que el futuro está más cerca de lo tangible.

Acontecen entonces esas tristes noticias que en décadas anteriores eran más comunes, que aquel o tal futbolista que anduvo subido en una montaña de dinero ahora pide limosna o que otro perdió todo en un juicio, o el que andaba en un bólido último modelo hoy apenas tiene para comer.

Sin embargo, se propala cada vez más en estos tiempos tecnológicos que el futbolista se diversifique y en medio de la vorágine de la globalización entiende que debe mover su capital.

Quizá el ejemplo ideal de ello sea Miguel Layún, oriundo de Córdoba, Veracruz, y que tras viajar por Europa jugando al futbol ha encallado de nuevo en México convertido en inversionista y comerciante.

Layún sigue entrenando en Coapa y juega con el América y en su tiempo restante revisa sus algoritmos de ventas y amplifica el mercado.

Por lo pronto, tiene una marca de café (Café 19) asociado con Iker Casillas, Héctor Herrera y Diego Lainez. Invirtió en los eSports, un campo fértil por la demanda cada vez mayor y cree que las ganancias estarán más en los bolsillos electrónicos. Como es un tipo que configura su vida a base de impulsos, su última teoría se llama Soccer Supplement.

Los suplementos los encuentro en Inglaterra, en esa apuesta tan grande que hice cuando fui a Watford cuando todo mundo me criticó. Me di cuenta que me ayudaban en el rendimiento físico y en la recuperación tras los partidos”.

En ese cielo encapotad de nubes grises en Inglaterra, sobre Miguel Layún de pronto flotó un sol de una alegría frenética.

Siempre he sido así en la vida, prefiero decir que intenté las cosas y que perdí o no me salieron, a que después recuerde y me reproche porque no lo hice”.

En su estancia en Watford en 2015 de apenas nueve meses, pudo recordar sus orígenes veracruzanos, fue ahí cuando tomó la decisión de empezar el proyecto del café.

Ya con los suplementos en boga, partió a Portugal, pero siempre cargando con ellos en la maleta y de tan bien que le hicieron sentir, tramitó la licencia para comercializarlos en México.

La penetración aquí ha sido increíble, ya hay muchos futbolistas que consumen Soccer Supplement entendiendo que ayuda a una preparación física y a una recuperación, dos cosas distintas. Ayuda mucho que un club como Tottenham tiene estos suplementos como base de sus futbolistas, eso nos pone en el nivel máximo de calidad nutricional”.

Otros equipos como West Ham y Crystal Palace han decidido apostar por Soccer Supplement y jugadores como Paulo Dybala los consumen asiduamente, incluso Harry Kane se hizo al igual que Miguel Layún, accionista.

El deportista lo que busca es una proteína que le caiga bien al cuerpo y la nuestra es de rápida absorción, creo que es uno de nuestros puntos fuertes y en México a punto de cumplir un año, estamos con venta completa”.

Con un fulgente porvenir, Miguyel Layún echa a andar la maquinaria del pasado y recuerda cuando empezó con el sueño de ser futbolista a cambio de muchos sacrificios.

Soy muy determinado en cada etapa de mi vida, eso es ineludible. Es cierto que no soy el mismo chico que pisó por primera vez el Pirata Fuente al que hoy juega en el Estadio Azteca, pasé por tres de las ligas más importantes del mundo en España, Italia y Portugal y me decidí a encontrar otro mundo al invertir en proyectos”.

Le viene a la mente entonces el negocio del Café 19 que brotó estando en Watford al querer invertir en un producto que le remitiera a su ciudad natal.

Recordaba Córdoba y quería retribuir con algo. Fue mi primera experiencia porque estaba más maduro y en otra posición económica. Siempre el café fue una bebida importante para mí, pero hasta el 2015 quise hacer algo. Tardé tres años en que el proyecto caminara, ahí me di cuenta del mundo empresarial y de todo lo que hay detrás de escena”.

Miguel Layún construye algo nuevo cada día. Toma un café por las mañanas, revisa sus acciones y después juega futbol.