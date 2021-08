Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), llamó este viernes al magistrado José Luis Vargas a ‘dar un paso a lado’ y permitir que magistradas y magistrados electorales decidan quién debería presidir el Tribunal Electoral.

Tras reunirse con una magistrada y cuatro magistrados el jueves, Zaldívar comentó que ayudará en lo que pueda para terminar con el conflicto, y que espera que no se llegue a una crisis constitucional.

“Sí me parece que esto pasa necesariamente por considerar que la permanencia en la presidencia del Tribunal del magistrado José Luis Vargas ya no es viable, no hay condiciones para que él siga en el cargo que él dice que sigue ostentando. Y me parece que con realismo y responsabilidad debería dar un paso a lado y permitir que se retome el canal de institucionalidad por el Tribunal”, destacó.

Zaldívar también exhortó al magistrado a que tome una decisión con altura de miras y con responsabilidad.

Una crisis al interior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) escaló el miércoles, luego de que cinco de siete magistrados votaran la destitución del presidente del organismo, José Luis Vargas Valdez. Este, por su parte, alega que su remoción es ilegal.

Todo comenzó cuando en plena sesión pública, el juez Felipe de la Mata Pizaña pidiera revisar las funciones del magistrado presidente. La propuesta fue apoyada por la mayoría de los y las magistradas: Janine Otálora Malassis, Felipe Fuentes, Felipe de la Mata, Reyes Rodríguez e Indalfer Infante.

La sesión fue suspendida por el magistrado presidente y reanudada por quienes votaron a favor, con la ausencia de Vargas y de la magistrada Mónica Soto. En dicha reunión, la y los cinco magistrados ‘rebeldes’ aprobaron la destitución del presidente del Tribunal Electoral. En su lugar fue designado Reyes Rodríguez Mondragón.

Vargas Valdez ha sido acusado de corrupción. En 2020, fue denunciado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda, por enriquecimiento ilícito superior a los 36 millones de pesos (unos 18 millones de dólares).

El pasado 19 de julio, la UIF impugnó la exoneración de Vargas por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que el periódico Reforma diera a conocer que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción cerró la carpeta de investigación en su contra el pasado 15 de junio.

