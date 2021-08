Combate a la corrupción

Minigolpe en el TEPJF

Nunca ha sido buena la relación de Andrés Manuel López Obrador con los medios de comunicación. En la elección de 2006 sólo algunos daban voz a sus mensajes: La Jornada, Carmen Aristegui y Jacobo Zabludovsky, que había salido de Televisa y tenía el programa De 1 a 3 en Radio Centro. Fue un editorial de The Washington Post, en el sentido de que el prianismo debería ganarle en las urnas, no en un proceso ilegal, como el desafuero –repetido en numerosos medios extranjeros–, lo que hizo retroceder al demócrata Vicente Fox. Ahora que está en la Presidencia la relación con los medios ha empeorado. Contribuye a ello su área de Comunicación y Relaciones Públicas, en vez de suavizarla, la hace más complicada; es que no contestan las llamadas ni los mensajes, y eso se toma como un desaire y luego se desquitan con Andrés Manuel. Ayer escaló hasta un punto muy crítico cuando el Presidente reveló las sumas de dinero que dos diarios recibieron de los últimos tres gobiernos –Fox, Calderón y Peña Nieto. Aprovechó la sección Quién es quién en las mentiras de la semana para revelar que destinaron 3 mil 79 millones de pesos para pagar a los periódicos El Universal y Reforma.

El gasto desglosado

“Quiero mostrarles cuánto recibían de dinero de publicidad El Universal y Reforma y por qué es su enojo con nosotros”. Expuso que en el caso del periódico Reforma, el problema, además de ideológico, ya que es como el vocero del conservadurismo en México: es el preferido de los conservadores. Con El Universal, el conflicto no es tanto el asunto ideológico, sino económico. Mostró una gráfica donde aparecen los recursos destinados a ambos medios por concepto de publicidad oficial. El Universal, según el presidente López Obrador, recibió 274 millones de pesos de Vicente Fox; 368 de Felipe Calderón y mil 450 millones de Peña Nieto. Todo suma 2 mil 92 millones. A esto habría que agregar que les dieron crédito de Nacional Financiera, informó. El diario Reforma obtuvo 292 millones de Fox, 404 millones de Calderón y 291 millones de Peña. Suman 987 millones de pesos. Comparó las cifras con los recursos de los 2 mil 500 municipios que hay en el país, de los que 80 por ciento tiene como presupuesto anual, cuando mucho, 50 millones de pesos. Dijo que al Reforma lo sostienen los bancos privados, así como Telmex, Oxxo, Coca-Cola y Bimbo. Algunas de las grandes empresas recibían condonaciones de impuestos. Un dato que en otra ocasón mencionó: el presupuesto de publicidad que ejerció Peña Nieto en su sexenio fue de 20 mil millones de pesos. La relación del presidente López Obrador ha llegado a un punto de crispación sin retorno. Si lo tratan como lo tratan ahora siendo Presidente de la República, ¿qué puede esperarse cuando deje el poder?

Combate al crimen

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, recibió la visita de Stephanie Syptak-Ramnath, encargada de Negocios de la embajada de Estados Unidos en México. Abordaron diversos temas de interés binacional en la prevención y el combate al lavado de dinero.

Avanza la tercera ola

México rebasó la marca de 20 mil nuevos casos de Covid registrados en un día. Los contagios por el virus siguen al alza en la tercera ola de la pandemia. Desde luego, no es recomendable que los niños vuelvan a clases presenciales y el regreso de la burocracia a las oficinas tendrá que aplazarse no sabemos por cuanto tiempo más. Lo bueno es que la gente –especialmente los jóvenes– están yendo a vacunarse en forma masiva.

Minigolpe de Estado

¿Tienen facultades los magistrados del tribunal electoral federal para destituir a su presidente, José Luis Vargas Valdez? Nop. El golpe de mano que dieron ayer es un movimiento para controlar al tribunal que calificará las elecciones que siguen. Detrás están los mismos intereses que mandan al INE. Vargas Valdez fue el único que votó en contra de tumbar a los morenistas Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón.

