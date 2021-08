Un juez del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) pidió en plena sesión pública revisar las funciones del magistrado presidente del organismo, José Luis Vargas Valdez.

La propuesta sorpresiva fue apoyada por la mayoría de magistrados. Autoridades federales dijeron a El Financiero que el fondo de la solicitud es la remoción del magistrado presidente.

Vargas Valdez aseguró que no permitirá un “golpe de Estado” y que no está en su intención “renunciar”.

Pidió desahogar este tema en otro momento, al tiempo que desestimó la solicitud planteada.

Amagó que insistir en el tema podría configurar una obstrucción de la justicia electoral, lo cual es un delito. Vargas Valdez insistió en pedir a los magistrados analizar el tema en otro momento.

La solicitud se hizo una sesión después del conflicto que se generó en una sesión de la Sala Superior del Tribunal, en la que Vargas Valdez dijo que su voto es individual e independiente y “no va en grupo o en manada”, expresión que generó una serie de reproches.

La propuesta de revisar las funciones de Vargas Valdez fue del magistrado Felipe de la Mata Pizaña y apoyada por la magistrada Janine Otálora Malassis y los magistrados Felipe Fuentes, Felipe de la Mata, Reyes Rodríguez e Indalfer Infante.

Por el contrario, la magistrada Mónica Aralí Soto pidió retirar la propuesta, argumentando que no solo no es clara, sino porque se trata de un tema administrativo que se tiene que resolver en otra instancia, no en las sesiones públicas de la Sala Superior del Tribunal.

La magistrada pidió que la propuesta le sea aclarada por escrito para no sentirse “sorprendida” en la discusión de este asunto.

“Creo que esta propuesta no será el lugar y no sería la manera de desahogarse, sobre todo cuando este tribunal no ha sorprendido a ninguno de sus integrantes”, explicó.

El magistrado Indalfer Infante pidió que se vote si se revisará el asunto y éste se discuta al final de la sesión de este miércoles.