CIUDAD DE MÉXICO. La guitarrista mexicana Andrea Salcedo (Jalisco, 1995) participará como solista en el Festival de Flamenco de la Comunidad de Madrid Suma Flamenca Joven, programado para el próximo 23 de septiembre en los teatros del canal en Madrid, España.

Además, en entrevista con Excélsior, adelanta que en este momento realiza la grabación de su primer disco y que trabaja en la posibilidad de un tour por México para noviembre de 2021.

Sobre su próximo concierto, la guitarrista expresó que “se trata de un espacio muy importante para los jóvenes talentos que se presentan ante el mundo del flamenco”.

Y agregó: “Es una iniciativa preciosa, ya que uno siempre se tarda mucho para presentarse en los grandes escenarios. Así que es muy bonito que haya un festival para impulsar el talento joven y en lo que pueda aportaré un granito de arena”.

Respecto a la grabación, dijo que aún no tiene fecha de lanzamiento, pero sería un álbum dedicado a los maestros del flamenco, el cual estaría listo en diciembre próximo.

Estoy preparando la grabación de mi primer disco que será un homenaje a los maestros que he tocado todos estos años. Me hace mucha ilusión dejar grabado un homenaje a ellos y todo esto surgió gracias a la idea del concierto que di en la Suma en 2020, en el cual conté un poco la historia del flamenco, porque me parece importante regresar a la raíz de todo”, expresó.

¿Qué compositores incluirá? “La idea es contar mi historia, desde que empecé hasta ahora. Cuando preparaba el concierto del año pasado me di cuenta que estaba tocando las obras con las que empecé y otras que he madurado al paso de los años”.

Al tratarse de su primer álbum, comenta Salcedo, incluirá piezas clave de su concepción sobre el flamenco, “como Reflejo de Luna, de Paco de Lucía”, una pieza que he tocado desde hace mucho, pero cada vez que vuelvo a ella me gusta su entrada y me permite cerrar los ojos. Tiene algo muy especial, esa pieza significa mucho.

También le gustaría incluir una Farruca de Sabicas, “una de las primeras que aprendí y que me recuerda momentos muy bonitos, aunque es una pieza que usualmente ya no interpreto mucho, así como otra histórica que aprendí recientemente, la Rondeña de Ramón Montoya, que es la primera en su tipo, una forma del flamenco cantada en la que a este guitarrista se le ocurrió afinar las cuerdas a otras notas”.

Finalmente, Andrea Salcedo habla sobre su posible visita a México, y asegura que todo dependerá del semáforo epidemiológico, pero la joven podría pisar escenarios como el Zinco Jazz y el Palacio de Bellas Artes.

COYOLXAUHQUI ENGALANA EL ZÓCALO

Un grupo de trabajadores de la Secretaría de Obras y Servicios instala el alumbrado que vestirá el Zócalo capitalino durante la conmemoración de los 500 años de resistencia indígena en la Ciudad de México.

Los cuatro conjuntos luminosos, realizados con materiales reciclados de años anteriores, estarán listos para su encendido 13 de agosto. Una de las figuras principales es un conjunto tridimensional de Coyolxauhqui, diosa de la Luna.

-De la Redacción