LONDRES, Reino Unido.- Alan Maguire, padre del defensa de la selección inglesa Harry Maguire, fue alcanzado por el público en el estadio de Wembley el domingo por la noche durante la derrota en la final de la Eurocopa contra Italia y, según su hijo, tiene varias costillas rotas.

Maguire, de 56 años, y el agente de su hijo, Kenneth Shepherd, fueron pisoteados por aficionados sin boletos que lograron penetrar por la fuerza en el recinto de Wembley, sembrando el pánico y ocupando los asientos de espectadores con entrada.

No fue una experiencia agradable. Le impactó. Fue horrible. No deseo a nadie que viva eso en un partido de futbol”, declaró Maguire este miércoles en el tabloide británico The Sun.

“Mi padre tuvo suerte. Tiene problemas para respirar a causa de las costillas, pero no es de los que le dan importancia”, dijo Maguire sobre su padre, que no buscó atención médica.

El día de la final, aficionados ingleses ebrios, congregados en los aledaños del estadio londinense desde por la mañana, lanzaron piedras y proyectiles, además de insultar a los ‘tifosi’ italianos.

Cientos de aficionados sin boleto asaltaron las puertas de Wembley y consiguieron penetrar en el estadio, especialmente por el acceso VIP que no estaba lo suficientemente protegido.

Unos videos difundidos en las redes mostraron violentas agresiones en los pasillos del estadio, sobre todo contra los aficionados italianos después de la final.

La policía de Londres, la Met, realizó 86 detenciones y anunció que 19 policías resultaron heridos en estos incidentes.

De su lado Lando Norris, el joven piloto británico de la escudería McLaren de Fórmula 1, fue agredido y sufrió el robo del reloj que llevaba al salir del estadio.

La UEFA abrió el martes un expediente a la Federación Inglesa de Futbol (FA) después de los incidentes de esta final que ganó Italia a Inglaterra en la tanda de penales.