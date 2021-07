Cd. de México.- El Frente por los Derechos de las Mujeres en Yucatán, manifiesta la legitima inconformidad ante la designación de la titular a la Secretaría de las Mujeres del Gobierno del Estado de Yucatán, realizada por el Gobernador del estado, C. Mauricio Vila Dosal el pasado 21 de junio

Presentaron ante la Secretaría de la Contraloría del estado el pasado 8 de julio la formal denuncia contra el titular del poder ejecutivo para que este órgano disciplinario en uso de sus facultades para conocer, investigar y sancionar las conductas presuntamente constitutivas de faltas administrativas que la ley impone a personas dentro del servicio público, proceda a investigar y en su caso, sancionar al Gobernador del estado.

En un comunicado el Frente precisa que tuvieron que recurrir a la Contraloría General del Estado ante la indebida negativa de la Jueza Karla Alexandra Domínguez Aguilar de aceptar el Amparo interpuesto por este colectivo.

Precisan que el citado nombramiento no ha sido publicado en el Diario Oficial del estado de Yucatán, ni se han hecho públicas las credenciales profesionales o académicas, que ostente la titular de la Secretaría de las Mujeres designada, por lo que las posiciones en cargos públicos que ha ocupado dentro del servicio público, no se relacionan con la defensa de los derechos de las mujeres.

Refieren que de acuerdo al marco normativo vigente en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y del Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Yucatán se han violado los principios de los derechos de las mujeres en la designación de la persona como titular de la Secretaria de las Mujeres porque carece de la experiencia en la materia, a pesar de que la ley respectiva impone como una obligación dicho requisito.

También señalan que los artículos 108 y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los ejecutivos de las entidades federativas son responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales, y establecen las sanciones administrativas por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus cargos.

Con la designación de la titular de la Secretaría de las Mujeres, se presume una violación al Artículo 26 del Código de la Administración Pública del Estado de Yucatán, que a la letra indica que para ser titular de las dependencias o entidades que integran la Administración Pública se requiere cumplir con el requisito establecido en el inciso III

“Poseer conocimientos o experiencia en el ramo de que se trate, señalando además en el Artículo 26 bis que, en el caso concreto de la titularidad de la Secretaría de las Mujeres, ésta deberá recaer, preferentemente, en una mujer, quien deberá, además de cumplir con los requisitos previstos en el artículo anterior de este Código, acreditar conocimientos y experiencia en materia de igualdad entre mujeres y hombres, equidad de género y prevención de violencia contra las mujeres.”

Reiteramos nuestro exhorto para que, además de dar por presentada la Queja Administrativa, y en virtud de la probada competencia que tiene la Secretaría de la Contraloría del estado, para conocer la denuncia e iniciar la investigación a la brevedad, en su caso, proceda a aplicar la sanción correspondiente a la amonestación que corresponda.

Activistas y Académicas Dra. Gina Villagómez Valdés, Dra. Gina Villagómez Valdés, Dra. Ligia Vera Gamboa, Mtra. Milagros Herrero Buchanan, Mtra. Bertha Elena Munguía Gil, Mtra. Nancy Walker Olvera, Mtra. María Teresa Munguía Gil, Dra. Roció Quintal López, Mtra. Adelaida Salas Salazar