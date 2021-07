Siguen coros a Sheinbaum

Noroña: ¿dividir por aspirar?

Ya entra Ramírez de la O a SHCP

El proceso sucesorio 2024 se ha precipitado y en la izquierda electoral se viven ya expresiones raspantes: cual si fuese una decisión superior en curso, Claudia Sheinbaum va recibiendo en actos públicos el precoz, pero también desgastante coro de ¡Presidenta, Presidenta! (así sucedió ayer en la inauguración de la línea 1 del Cablebús), a semejanza intencional de lo que sucedía años atrás con su ahora principal promotor y protector.

Tal estimulación temprana proviene de intenciones restaurativas ante el caso de la línea 12 del Metro, que pareciera encaminarse, en acuerdo con el macroempresario Carlos Slim, a la salvación de una precandidata y no del otro precandidato implicado, el canciller Marcelo Ebrard.

A la par de esa exaltación de la gobernadora de la Ciudad de México se van produciendo otras decantaciones. John Ackerman, académico universitario y conductor de programas de televisión pública, tuiteó el viernes reciente: “INCREIBLE: @CNHJ_Morena censura y amenaza a militantes que expresaron pacíficamente su inconformidad con @mario_delgado en el Auditorio Nacional. Alega que este evidente estalinismo se ejerce supuestamente para ‘salvaguardar derechos’ y garantizar ‘principios democráticos’”. A tales consideraciones, otro personaje relevante de la llamada Cuarta Transformación y compañero de páginas editoriales, Pedro Miguel, aconsejó, también en Twitter: prudencia, John.

Ackerman aseguró que ha llegado el momento de fomentar la discusión en Morena sobre las distorsiones graves que se han cometido en la conducción de ese partido y en la asignación de candidaturas en los estados. Reportó que se canceló una reunión de Consejo Nacional, programada para ayer, y que no hay señal alguna de que se vaya a convocar al congreso nacional que el estatuto ordena realizar cada tres años.

Nacido en Filadelfia, Estados Unidos, 47 años atrás, y mexicano por naturalización, Ackerman es esposo de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, quien semanas atrás fue retirada de la titularidad de la Secretaría de la Función Pública, hermana de Pablo Amílcar, quien aspiró a ser candidato a gobernador de Guerrero en contraposición a Félix Salgado Macedonio.

En otro de sus tuits, al hacer crítica general de lo que está sucediendo en Morena y en particular en el caso de Mario Delgado, el investigador de la UNAM planteó: “si jamás me doblegué frente a las amenazas y la censura del delincuente @FelipeCalderon, menos me callaré en el contexto actual de libertades democráticas. Debemos hacer honor al ejemplo de @lopezobrador_, que siempre ha defendido la libertad de expresión, permitiendo que florezcan mil flores y perspectivas, en lugar de fomentar el pensamiento único que sólo debilita al movimiento”.

Otro aspirante, este a la candidatura presidencial de una izquierda partidista unida en 2024, es Gerardo Fernández Noroña, quien mantiene en segundo periodo una curul federal a nombre del Partido del Trabajo, aunque sin militar en él. Dado que se mantiene en la postura de buscar tal postulación, a pesar de que el Presidente de México no lo ha incluido en su lista de aspirantes, se han producido expresiones en redes sociales que lo acusan de dividir desde ahora al movimiento, como si sostener una aspiración política fuera una herejía. Del caso de Ricardo Monreal ya se ha escrito aquí en otras ocasiones.

Y, mientras el próximo jueves deja Arturo Herrera la Secretaría de Hacienda en manos de Rogelio Ramírez de la O, para quedar en espera de asumir la gubernatura del Banco de México; Herrera a su vez había relevado en julio de 2019 a Carlos Urzúa, quien no pudo entenderse con el político que duerme en Palacio Nacional, ¡hasta mañana, cuando se podrá analizar aquí lo que haya sucedido en el programado careo del periodista Carlos Loret de Mola con dos integrantes de su equipo de trabajo (uno de ellos Juan Manuel Magaña, coordinador de información) cuando se realizó el montaje de la detención en vivo de Florence Cassez e Israel Vallarta!

