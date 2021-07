LONDRES.- El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, no volverá a apoyar la idea de otra Eurocopa multisede, ya que considera que es injusto para los equipos participantes, así como para los aficionados que viajan, tener que volar miles de kilómetros entre los partidos.

La Eurocopa 2020 se ha celebrado en 11 ciudades, con Londres como sede de las dos semifinales y la final del domingo entre Inglaterra e Italia. Sin embargo, algunos equipos y sus aficionados se vieron obligados a volar hasta los lugares más lejanos del continente, como Bakú, en Azerbaiyán, lo que representó una pesadilla logística.

“Si me preguntan a mí, no lo apoyaría más. Creo que es demasiado complejo, en cierto modo no es correcto que algunos equipos tengan que viajar más de 10 mil kilómetros y otros mil, por ejemplo”, declaró Ceferin a BBC Sport. “No es justo para los aficionados. Algunos aficionados tenían que estar en Roma y en un par de días tenían que estar en Bakú, un vuelo de 4 horas y media. “Así que es difícil, es una idea interesante pero difícil de llevar a cabo. No creo que lo volvamos a hacer”.

Gales jugó dos veces en Bakú antes de volar a Roma para su último partido de grupo y a Ámsterdam para los octavos de final, y el defensa Chris Gunter criticó a la UEFA por el formato tras su eliminación, describiendo el torneo como una “broma” en Instagram. “Todos los países tenían aficionados dondequiera que fuesen, (Gales no) aparte de los 350 que infringieron las normas del Estado y vaciaron sus cuentas bancarias para estar allí, ustedes y nosotros merecíamos más de este torneo de broma”, dijo tras su eliminación en octavos de final ante Dinamarca.

Alemania fue elegida como sede de la Eurocopa 2024 tras imponerse a Turquía en el proceso de licitación, y los partidos se disputarán en 10 ciudades. El último gran torneo futbolístico que se celebró en el país fue el Mundial de 2006.