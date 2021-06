CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que trascendiera en distintos medios de comunicación que supuestamente Ninel Conde había perdido la custodia de su hijo Emmanuel, es José Luis García, abogado de la cantante, quien desmintió rotundamente la información.

El señor Giovani, por lo que me he dado cuenta ha tergiversado la información a los medios de comunicación. Hoy día el juicio no está concluido, el juez no ha dictado una sentencia. Hoy existe una custodia compartida para el señor Giovani y para Ninel respecto al menor. Lo que hoy tiene el señor Giovani es una custodia provisional compartida con la señora”

El abogado también desmintió que el niño no haya querido ver a su mamá en la pasada audiencia entre la cantante y Medina.

Lo que se manejó es que el niño se puso nervioso a la hora de que se le informó que estaba su mamá en una sala alterna y que se determinó que estaba inquieto y no era conveniente. Para su abogada, su integridad y estado emocional se determinó que en otro momento tendría que hacerse. No significa que Ninel no vaya a ver al niño”

Respecto a la portada de una revista en la que aparece Giovani Medina junto a su hijo Emmanuel, el abogado de Ninel comentó que habría repercusiones legales por exponer mediáticamente al menor.

Por el simple hecho de que Giovani tenga la custodia provisional del menor eso no le da derecho alguno de disponer de forma unilateral, sin el permiso de la madre. El juez que conoce del litigio determinó y previno a ambas partes que se abstuvieran de hacer pública la información relacionada con el menor y la información que derivara de este juicio. Quien está incumpliendo es el señor Giovani y estamos preparando las acciones legales correspondientes por desacato a un mandamiento judicial”