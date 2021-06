Considera AMLO válido que oposición llame a no votar por 'ya sabes quién'

Es válida la agrupación que están haciendo dirigentes opositores, grupos de intelectuales y empresarios llamando al voto útil y a no votar por ‘ya sabes quién porque sirve para dejar atrás la simulación y que cada actor revele cuáles son sus intenciones’, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

No obstante, bromeó y dijo que él ni siquiera aparece en la boleta electoral del próximo 6 de junio.

Durante la conferencia matutina, indicó que es como la fábula del rey que va desnudo porque ahora resulta que todos tienen partidos políticos de su preferencia, incluso, medios de comunicación como la revista The Economist.

“Bueno, hasta la revista esta inglesa del ‘falso mesías’, ya empecé a ver unas camisetas del ‘falso mesías’, y en una de esas hoy nos recetan, o mañana, lo mismo del New York Times, o el Washington Post, o el Wall Street Journal, porque ya no les alcanza con los de aquí, piensan que si van a pedir que se haga propaganda en contra nuestra en el extranjero van a obtener resultados favorables, pero es válido todo eso”, señaló.

Además, el primer mandatario aprovechó para pedir a los reporteros que cubren la mañanera que no le pregunten sobre campañas ni candidatos en lo que resta de la semana porque, dijo, hay mucho nerviosismo y pasiones desbordadas previo al día de la elección.

“Que estos tres días, y desde luego el jueves y el viernes, no hablemos de cuestiones políticas electorales, no lo hemos hecho, pero que no caigamos en la tentación porque como es natural, no es nada extraordinario, no es nada extraño, en esta semana hay muchas pasiones desbordadas, hay nerviosismo y tenemos que actuar con mucha responsabilidad y con serenidad”, sostuvo.

“Dejemos al pueblo que elija libremente, aunque estén nerviosos los dirigentes de los partidos, los políticos, aunque estén sudando calentura, los que quisieran que se regresara a lo que era el antiguo régimen”, agregó.