CIUDAD DE MÉXICO.- Manuel Lapuente encuentra un dolor escondido en esta suerte de algazara que tienen los técnicos extranjeros en la fase final.

Es una afrenta para los mexicanos y no me gusta”, suelta de inmediato al tocar el tema de que sólo hay un mexicano entre los contendientes al título.

La explicación no tiene nada de espiritualidad, “es porque el dirigente confía más en el extranjero que en el mexicano y así funciona ¿Que si es injusto? No, porque es su dinero y su inversión, pero no me gusta y me parece una afrenta a tanto técnico mexicano que tiene más capacidad que otros que están con trabajo”.

Este hombre, que llevó una vida dinámica en los banquillos, hoy aguarda en su casa de Atlixco, a los 76 años, una oportunidad más.

¿Por qué no? No se trata de edad o de ser mexicano o no, el técnico nacional no tiene nada que envidiarle al extranjero. Tampoco es cuestión de promotores, sino de la forma en que los directivos manejan esto, a ellos les hablan de un entrenador extranjero y confían de inmediato”.

El caso más reciente es el León, que al finiquitar su relación con Ignacio Ambriz, contrató al argentino Ariel Holan, quien será un rostro nuevo en la Liga MX.

Para Manuel Lapuente, el manejo actual de los directivos es un suicidio lento, sobre todo por desprenderse de la Copa Libertadores y apuntar relaciones con la MLS.

No sé si estos directivos en su vida jugaron este deporte. Yo creo que no porque no quieren que el futbol mexicano progrese. Ya estábamos en camino y lo quitaron. El futbol sudamericano está arriba del nuestro y ahí es donde se aprende, no yendo a jugar a Estados Unidos, se me hace una aberración”.

Como terapia de ayuda al técnico mexicano, Manuel Lapuente pondera la carrera de Javier Aguirre, técnico que viajó por España, Japón y Egipto hasta caer de nuevo en la liga mexicana, en la que fue campeón hace 22 años.

Me da gusto, es un ejemplo de que se puede si se le da la oportunidad a los técnicos mexicanos, Aguirre es de lo mejor que hay, está muy por encima de los extranjeros que comparten hoy la liguilla con él, no hay punto de comparación”, expresa.

En definitiva, Manuel Lapuente cree que el problema no está en la cancha, sino que viene desde los escritorios que manejan el futbol mexicano.

LA VOLPE: AGUIRRE ES UN CONOCEDOR

Ricardo La Volpe, exentrenador de la Selección Mexicana, al igual que Manuel Lapuente, defiende la teoría de que el técnico mexicano está al nivel del extranjero.

Y a la par, enaltece el trabajo de Javier Aguirre por Europa, recordando incluso cuando coincidieron en Egipto, él como estratega del Pyramids y Aguirre del seleccionado nacional de ese país africano.

Es un conocedor. Me extrañó lo que le pasó en Egipto, porque antes de ir a la Copa Africana no le fue bien y se dio su salida, pero ya está dentro de esos círculos grandes por el trabajo que hizo en toda su carrera”.

Para La Volpe es un error que el técnico mexicano no tenga presencia, y es por la falta de torneos internacionales como la Libertadores.

Es donde te ven, si no vas, no existes, es lo que el mundo ve”.