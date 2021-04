Para el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, “el INE se está excediendo prácticamente en todo, ahora no sólo es callar al presidente por la vía de una multa sino ahora plantea arrestarlo por 36 horas, es una falta de respeto plantearlo así, por supuesto que lo vamos a combatir, son los excesos a los que está llegando ese instituto como me parece un exceso las faltas que está planteando para eliminar candidaturas”.

En entrevista para Aristegui en vivo, dijo que le parece que un exceso del organismo electoral, “se están sobrelimitando los señores, ya llegaron a un plan donde van mucho más allá, creo que podría haber otras sanciones y es un exceso al que llegaron ya”.

“Eliminar una candidatura o dos o 60, ya son muchas, de dos candidatos a gobernadores porque no presentaron un reporte de gastos, ¿por eso eliminarle las candidaturas?”, preguntó.

Luego de que el INE le quitó la candidatura a Félix Salgado Macedonio, comentó que fue un exceso del instituto.

En cuanto a la prohibición que tiene el presidente de hablar de temas electorales en la mañanera, Scherer Ibarra expuso que “el presidente digamos tiene un problema, Carmen: hay que taparle la boca también a los reporteros, y decirle oiga por favor no pregunte de esto o lo otro. Hay que decirle a los reporteros: usted no puede preguntar de esto y no puede preguntar de lo otro, porque entonces pone en riesgo al presidente de que el INE le ponga una multa o lo meta a la cárcel”.

“Imagínate qué horror como información pública, Carmen, imagínate a lo que trasladamos esas conferencias, imagínate el sometimiento al que estamos llevando todo esto, Carmen, nada más imagínate”, agregó.

“Un presidente acostumbrado a hablarle a la gente, yo creo que hay que mediar y modular estas cosas porque no podemos vivir así, no podemos vivir con un presidente mediatizado, está acostumbrado a hablar, este presidente no es como otros, este sí se dirige al pueblo, tiene necesidades de hablar”, anotó.

En general, añadió, “me parece un exceso de la autoridad electoral, yo aspiraría a que en el legislativo llegáramos a un acuerdo para reformar esas cosas, voy a hacer un esfuerzo de plantearle al legislativo de que esas cosas cambien“.

“El presidente está planteando una transformación de todas las instituciones, que veamos con nuevos ojos los cambios que se pueden hacer, tengamos la virtud de ver como transformadores lo que podemos ver de un México nuevo, estamos conducidos por un demócrata”, sostuvo Scherer Ibarra.