CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de pasar la noche frente a la puerta principal del Instituto Nacional Electoral (INE) en espera de se restablezca su candidatura a la gubernatura de Guerrero, Felix Salgado Macedonio reiteró: “si no soy candidato, no habrá elecciones en Guerrero”.

Félix Salgado aseguró que es un “acuerdo tomado en la ciudad de Iguala de la Independencia por el pueblo”.

Félix Salgado: el INE posee superpoderes; es parcial y debe desaparecer, reitera

Advirtió: “vamos a aplicar el Artículo 39 constitucional. El pueblo tiene todo su inalienable derecho a definir, a decidir, a modificar su gobierno. No tienen porque quitarnos de la boleta. No pueden siete consejeros, qué no los conocemos, que no nos conocen, decidir por un pueblo. Yo soy producto de encuestas y yo vengo por encuestas, no vengo de imposición; por lo tanto no puede el INE imponer algo que es sagrado y que es constitucional”.

Félix Salgado Macedonio sobre su manifestación: “son mis derechos y vengo a reclamar mis derechos con todo el respaldo de mi partido Morena, qué es el que me postula”.

Salgado Macedonio precisó que la jornada de protestas frente al INE “será de manera pacífica y sin lineamientos”.

Mientras que Mario Delgado, dirigente nacional de Morena aseguró que no existe plan “B” en caso de que el INE no restablezca la condición de candidato a Félix Salgado Macedonio.

No tenemos plan “B”. Félix es nuestro candidato y Félix va a ser gobernador, estamos aquí todavía con la posibilidad de que el INE actúe de manera responsable, imparcial. Dijo el tribunal que es totalmente desproporcionado lo que hicieron, les está diciendo que haya una sanción proporcional a los hechos qué son cuatro publicaciones en Facebook de Félix.

“Por eso estamos aquí para hacer un llamado respetuoso aún actuación responsable y apegada a la ley ahí está la resolución del tribunal”, señaló Mario Delgado

¿QUÉ PASARÍA SI EL INE SE SOSTIENE?

Entonces ellos estarían reventando la democracia mexicana, no nosotros. Estarían en contra del pueblo de México por qué el pueblo de México tiene el derecho a decidir quiénes son sus gobernantes.

Sale caravana de Acapulco a la CDMX en apoyo a Félix Salgado

“No por un pretexto administrativo se va a sacar a alguien de la boleta, anoche a qué hora, no sé, pero hoy va a estar igual”.

Salgado Macedonio aseguró que cuentan con recursos por la vía legal y por la vía organizada para sostener el plantón.

Nosotros nos vamos a descansar hasta lograr el objetivo; queda claro el propósito está claro… Y si deciden de manera equivocada volvemos a impugnar su decisión inconstitucional nos vamos al tribunal… Tenemos tribunal tenemos suprema corte de justicia de la nación y tenemos el pueblo tenemos las movilizaciones no nos vamos a desesperar”.

Por último aseguró que nunca tuvo un nombramiento de precandidato, ni registro a través de Morena del Instituto Estatal Electoral de Guerrero, situación por la cual recibió una multa

Y dicen que yo no comprobé los gastos de la supuesta precampaña le pregunto también al INE me notificaron ? Me dieron clave para accesar a fiscalización del INE claro que no entonces quién es el omiso”.

Mientras tanto la manifestación frente al Instituto nacional electoral permanecerá durante este día.