CIUDAD DE MÉXICO.- El INE le quitó a Félix Salgado Macedonio el registro como candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero.

Por siete votos a favor y cuatro en contra, el Consejo General del árbitro electoral validó anoche que el senador con licencia, quien enfrenta denuncias penales por violación, no entregó en tiempo y forma sus informes de ingresos y gasto de precampañas.

La consejera Carla Humphrey, quien estuvo a favor de bajar de la boleta al polémico Toro, explicó que la ley es clara al señalar que la sanción por no entregar reportes de ingresos y gastos a la autoridad electoral es la pérdida del registro. Morena ha argumentado que Salgado no fue precandidato porque no hubo periodo de precampañas en Guerrero y, por esa razón, no presentaron informes de fiscalización.

Además, el Consejo General negó los registros a 21 precandidatos a diputados federales por partidos y a otros 13 independientes. De los primeros, 19 eran aspirantes morenistas.

A nivel de comicios locales también perdió el derecho de competir Raúl Morón, candidato de Morena a la gubernatura de Michoacán.

INE SACA A FÉLIX SALGADO DE LA BOLETA ELECTORAL

Asimismo, se decidió que no tienen derecho a ser registrados sus contrincantes, Pablo Amílcar Sandoval, Adela Román Ocampo y Luis Walton Aburto, por la misma razón.

El partido Morena argumentó que no los registró como precandidatos, que no hubo periodo de precampaña en la entidad y por eso no presentaron informes.

Sin embargo, en varias comunicaciones, la Comisión Nacional de Honor y Justicia del partido se refiere a Salgado Macedonio como precandidato y, según la Unidad de Fiscalización y los consejeros, el morenista efectuó varios actos para posicionarse.

La consejera Adriana Favela, así como los consejeros Uuc Kib Espadas, José Roberto Ruiz Saldaña y José Martín Faz Mora, votaron en contra de la sanción.

Al tomar la palabra, Uuc Kib Espadas apuntó que, aunque difería de sus compañeros que ordenaron el retiro de la candidatura a Félix Salgado Macedonio, esa decisión “no es un acto justiciero en el que el INE hace blandir sobre el cuello de alguien que ha faltado a otras normas, hace blandir la cuchilla en donde a otros jueces les ha temblado la mano. No se trata de que el INE pretenda sacar por la ventana lo que entró por la puerta, si bien no estoy de acuerdo con lo que se va a decidir, tengo que asumir que es un acto legal de este instituto”.

A favor de la resolución, la consejera Carla Humphrey explicó que la ley dice claramente que la sanción por no entregar reportes de ingreso y gasto a la autoridad electoral es la pérdida del registro y dijo que “en este caso la sanción puede sonar o parecer o ser desproporcionada, pero es la sanción directamente establecida al supuesto en el que nos encontramos, la negativa de registro a esta candidatura. Nosotros no somos jueces constitucionales para dejar de aplicar la ley, dejar de aplicar la sanción, la consecuencia jurídica que está establecida claramente en la ley”.

Votaron a favor las consejeras Norma Irene de la Cruz, Claudia Zavala, Carla Humphrey y Dania Ravel, así como los consejeros Ciro Murayama, Jaime Rivera y Lorenzo Córdova.

Salgado Macedonio podrá acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, instancia que en 2016 le perdonó la misma falta a David Monreal, candidato en Zacatecas.

De gira en Petatlán, Guerrero, el abanderado de Morena a la gubernatura del estado anunció que impugnará la decisión del INE y llamó a sus seguidores a manifestarse pacíficamente para defender la voluntad del pueblo que lo eligió como candidato.

NIEGAN EL REGISTRO A 62 ASPIRANTES

En un voto dividido, el Consejo General del INE aprobó negar los registros a 21 precandidatos a diputados federales por partido y a 13 aspirantes independientes, debido a que no entregaron sus informes de ingresos y gastos durante las precampañas.

En tanto, contra seis más se inició un procedimiento oficioso para investigar si se incumplió y si se acredita la omisión para imponer, en su caso, la sanción que corresponda.

De los precandidatos sancionados, 19 aspirantes pertenecen a Morena y dos a Redes Sociales Progresistas.

Lo anterior, luego de revisar los mil 647 informes que recibieron y al presentar los dictámenes de ingreso y gasto de los partidos durante las precampañas.

En cuanto a los recursos, en total los precandidatos ingresaron poco más de 13 millones de pesos y gastaron la misma cantidad.

Las sanciones por irregularidades en precandidaturas federales suman cuatro millones de pesos, de los cuales 78.8% son para Morena, en segundo lugar, al PRD y en tercero al PT.

En las precampañas locales, 28 personas perdieron el derecho de ser registrados, entre ellos, el candidato a la gubernatura de Morena para Michoacán, Raúl Morón Orozco, y el candidato a la alcaldía de Álvaro Obregón en Ciudad de México, Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman, así como seis candidatos de Morena a puestos de elección popular en Guerrero, cuyos casos fueron discutidos por separado. En tanto, serán analizadas posibles sanciones a seis personas más.

Quienes estaban considerados para perder el registro, pero finalmente no se aprobó su sanción, fueron Graciela Ortiz, candidata del PRI a la gubernatura de Chihuahua, y Víctor Hugo Romo, candidato para la reelección en Miguel Hidalgo, por Morena.

PROTESTAN FEMINISTAS

Un grupo de mujeres pertenecientes al colectivo Marejada se manifestaron ayer en las afueras de las canchas techadas de la Unidad deportiva en Zihuatanejo, donde se realizaba un evento de campaña de Félix Salgado Macedonio.

Las mujeres, quienes iban vestidas de negro, con el rostro cubierto, gritaron consignas como: “un violador no será gobernador”. Portaban lonas y pancartas donde se repetía esa frase.

Las integrantes del colectivo pidieron que se aplique la ley 3de3 y se le quitara la candidatura a la gubernatura del estado a Salgado Macedonio. En la puerta del lugar donde se llevó a cabo el evento se colocaron varios seguidores del abanderado morenista para evitar que el grupo entrara a las canchas, donde se realizaba el evento. Ello, previo a la decisión del INE de retirarle el registro como candidato.

-Rolando Aguilar