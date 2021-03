Tumban a Salgado, Morón y numerosos diputados

El Instituto Nacional Electoral de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama chocaron abiertamente con el jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador. Sus desencuentros no son algo nuevo, sólo que en los últimos días llegaron a un grado de desbordamiento. López Obrador acusa que hay un complot, en el que participan Enrique Krauze, Claudio X. González y otros intelectuales, así como algunos dueños de medios de información para tumbar a Morena. Uno de los objetivos inmediatos sería que pierda su mayoría en la Cámara de Diputados. En ese entorno, el INE canceló la tarde de ayer al morenista Raúl Morón su registro a la candidatura al gobierno de Michoacán, según esto porque no presentó a tiempo su reporte de ingresos y gastos de precampaña. Morón anunció que apelará al Tribunal Electoral de la Federación. Y por la noche, le aplicaron la misma fórmula a Félix Salgado Macedonio. Por su lado, Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el Instituto, acusó a los consejeros electorales de actuar de forma desproporcionada e ilógica al retirar el registro a 60 candidatos federales y locales de su partido. Le están haciendo el trabajo sucio a la alianza Va por México, dijo. En una de las ceremonias en que fue acompañado por el presidente de Bolivia, Luis Arce, recordó Lopez Obrador el racismo de Lorenzo Córdova, cuando hizo burla de un indígena. Fue grabado cuando decía: “‘Había uno, no te voy a mentir, te voy a decir cómo hablaba’ –y empieza a imitarlo, con voz grave y burlona–, ‘yo jefe, gran nación chichimeca, vengo Guanajuato, yo decir, aquí, o diputados para nosotros o yo no permitir tus elecciones’”. Su fobia no es sólo contra los indígenas, sino también contra Morena y AMLO.

Tamaulipas tiene el récord de gobernadores con problemas con la justicia. El actual, Francisco García Cabeza de Vaca, panista, enfrenta un juicio de desafuero, la Fiscalía General de la República quiere llevarlo ante la justicia para que responda por cargos de corrupción. Ha negado ser culpable. Eugenio Hernández, priísta, se encuentra preso y se defiende para no ser deportado a Estados Unidos, donde lo reclaman por el delito de lavado de dinero. El tercer caso es el del ex gobernador Tomás Yarrington. Acaba de declararse culpable de un cargo de lavado de dinero, como parte de un acuerdo con la fiscalía, según reportes de prensa desde Houston. El priísta aceptó haber recibido más de tres millones y medio de dólares en sobornos y haber empleado ese dinero en la compra de inmuebles en Estados Unidos. Ustedes pensarán que al final de cuentas les ha ido mal, pero a otro le fue peor: el candidato priista Rodolfo Torre Cantú, quien fue asesinado por un comando armado que atacó la comitiva en plena campaña.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores dio a conocer el calendario que seguirá la implantación del nuevo requisito de geolocalización. Numerosos clientes se han mostrado desconfiados, aunque la razón principal es evitar faudes que cada día son más frecuentes y afectan al sistema y los usuarios. Los bancos BBVA-Bancomer, Citibanamex y Banorte explicaron que la actualización de su aplicación llevará un proceso paulatino y estará disponible, de forma gradual, para no generar inconvenientes entre sus usuarios y adecuar los detalles técnicos para asegurar que sus sistemas operen con normalidad (ver gráfica).

Más vacunas

Marcelo Ebrard anunció que este domingo llegará el primer lote de un millón y medio de vacunas de AstraZeneca procedentes de Estados Unidos. Es la primera entrega de los 2 millones y medio que prestará el gobierno de Joe Biden a México. Aunque esta vacuna ha estado en el ojo del huracán se ha comprobado que es segura y no provoca reacciones mayores a las otras; independientemente de ello, hoy reajustó su nivel de efectividad a 79% para prevenir casos de infección sintomática de Covid-19 y 100% efectiva para evitar casos graves y mortandad.

El INE no está a la altura de las circunstancias que se viven en México. ¿Piensa que sacando a uno, dos o 60 contendientes va a parar la avalancha de la Cuarta Transformación? No, aún no está dicha la última palabra, ni han sacado a los candidatos ni hemos votado. NosVemos6junio.

