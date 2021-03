CIUDAD DE MÉXICO.- La Selección Mexicana Sub 23 se jugará el liderato del Grupo A del Preolímpico de la Concacaf ante Estados Unidos, en el Estadio Akron de Guadalajara. El técnico Jaime Lozano dijo que a pesar de tener el pase a las semifinales, ganar ante los estadunidenses es prioritario.

Queremos ganar, la lógica te dice que te tocaría un rival no tan duro del otro grupo en la semifinal, no necesariamente más accesible, pero no tan complicado. Eso es lo que queremos. Queremos ganar, alguno tiene que hacerlo, también se puede dar un empate que nos daría el primer lugar por mejor diferencia de goles, pero lo que nos corresponde es salir a tratar de jugar mejor que antes con Costa Rica y que ante República Dominicana, el resultado puede ser favorable o no, pero creo que estamos pensando exclusivamente en salir a dar un gran partido”, manifestó.

En la historia del Preolímpico México sólo ha podido derrotar en una ocasión a Estados Unidos, pero nunca han protagonizado una final, únicamente lo han hecho en cuarta ronda y semifinales.

Ante ello, y ante la gran cantidad de elementos estadunidenses en el futbol europeo, Lozano manifestó su deseo de que más jóvenes emigren al Viejo Continente.

Ellos tienen muchísimos jugadores en buenos equipos en Europa. Nosotros tenemos que aspirar a tener a nuestros jugadores en los mejores clubes del mundo. Es un partido difícil porque el equipo que gane se quedará con el primer lugar de grupo y eso es a lo que aspiramos. Hay orgullo y hay pasión porque Estados Unidos ha crecido y también ha tenido buenas actuaciones en esta categoría. Para nosotros es llegar como primeros del grupo, ganar el boleto y ser campeones en casa”.