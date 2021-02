DURANGO, DGO.- “Sabemos que esto no se puede permitir”, aseveró la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Sandra Lilia Amaya Rosales, al dirigirse a los trabajadores de la Entidad de Auditoría Superior del Estado (EASE).

Lo anterior, para informarles que sostuvo una reunión de trabajo con los coordinadores parlamentarios, en la que acordaron resolver la situación de pagos pendientes a los trabajadores de la EASE mediante un préstamo de parte del Congreso a esta institución.

Amaya Rosales expresó a quienes manifestaron su inconformidad con el actuar del Auditor Superior, que recibirían su sueldo ese mismo día, y que la situación de la mala administración de los recursos al interior de la EASE resultó en esta situación.

“El presupuesto de la Entidad es suficiente para cubrir todos los sueldos y prestaciones de los trabajadores; pero no podemos permitir que sean ellos los afectados por los malos manejos administrativos”, puntualizó.

Asimismo, la legisladora indicó que están conscientes de los malos manejos del recurso público que se han tenido en la EASE y agregó que el Congreso estará tomando cartas en el asunto.

“Para nosotros, ustedes (los trabajadores) son lo más importante. Lo demás, lo estaremos platicando, estaremos viendo qué pasos vamos a dar; ya no podemos permitir esta situación, no queremos que vuelvan a pasar por esto (…) no los vamos a dejar solos”, dijo la representante popular.