GUADALAJARA.- Siguiendo con el proceso para finiquitar su libertad tras pagar la fianza, Joao Maleck asistió a la Unidad Estatal de Medidas Cautelares de Jalisco, donde se le brindarán todas las condiciones que tiene al salir de prisión. En sus declaraciones, el futbolista habló del futuro que tiene dentro de las canchas.

“Seguro tendré un acercamiento con ellos hoy, a ver qué pasa y bueno, como les dije ayer, mi contrato sigue vigente con ellos (Santos), pero aún no tengo definido dónde va a ser mi futuro”, expresó.

Otro equipo que podría ser su siguiente destino sería Atlas.

“De momento no puedo hablar mucho de eso, pero obviamente se van a analizar todas las opciones. No le cierro la puerta a esa opción y vamos a ver qué es lo mejor”, dijo.

Fue el día de ayer que Joao Maleck salió del Centro Penitenciario de Puente Grande, después que la aseguradora hiciera el pago de los poco más de tres millones de pesos que el juicio le dictó para una salida bajo fianza.

Otra de las opciones que tendría Joao para seguir su carrera sería ir a Europa, pero reconoce lo difícil que es por las consecuencias legales que tiene.

“No creo, afectaría el salir del país, obviamente no podré, pero sin duda estoy a disposición de las leyes. Aquí así me lo estipulan que tenga que venir cada mes o no sé, la verdad aún no sé muy bien, pero aquí voy a estar”, finalizó.