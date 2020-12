La pregunta de la consulta no cambia: SCJN

Aun cuando al presidente López Obrador le parece penoso que los salarios de México sean de los más bajos de América Latina –y del mundo–, la recuperación tendrá que seguir una ruta progresiva. Propone un aumento de 15 por ciento para el próximo año… más una compensación. La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, asegura que dado que la inflación esperada para el próximo año será en torno a 4 por ciento, el salario mínimo debe superar ese nivel, por lo que propuso un incremento de 6 por ciento al salario mínimo, el cual se aplicaría también a los 59 sueldos profesionales. El salario mínimo actual es de 123.22 pesos, recibiría un aumento directo de 6 por ciento más una compensación en pesos –el monto independiente de recuperación (MIR)– para llegar a 141.70 diarios. El alza también se aplicaría a los salarios profesionales. Respecto a la zona libre de la frontera norte, de acuerdo con la propuesta que presentó la Secretaría del Trabajo, sólo se aplicaría el incremento de 6 por ciento; es decir, 11.13 pesos, y se ubicaría en 196.69 pesos. El presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, Luis Munguía, comentó que al final del sexenio se espera alcanzar un mínimo de 214.07 pesos diarios, es decir, 6 mil 511.30 pesos mensuales, que es el ingreso que necesita una persona con un dependiente para cubrir las necesidades básicas. (Creo que se queda corto).

A muchos ciudadanos no gustó la pregunta reformulada por la Suprema Corte deJusticia sobre la consulta popular que debe de-cidir si se somete a juicio a los ex presidentes del neoliberalismo por sus presuntos numerosos crímenes. ¿Recuerdan cómo quedó? Así: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?. Sin embargo, la pregunta no será modificada. El pleno de la Corte dice en un comunicado que tanto la pregunta como la materia de esta petición fueron planteadas en términos muy similares a los de la solicitud presentada por el Presidente de la República anteriormente, cuya constitucionalidad fue reconocida en la revisión respectiva 1/2020, en sesión del primero de octubre pasado. Por lo tanto, la Suprema Corte determinó que el objeto esencial de la petición ya quedó totalmente satisfecho. Pregunta hay, lo que no hay es dinero para realizar la consulta. A los diputados se les pasó incluir una partida en el presupuesto del próximo año y el INE pide una barbaridad de recursos para organizarla.

Si está usted atrasado con el pago de la renta del departamento o la casa, no se sienta solo. No es que sea mala paga, como dice el rentero, simplemente es un efecto colateral. En Estados Unidos, entre el alquiler vencido, los cargos por mora y las facturas de servicios públicos no pagadas, las familias adeudarán colectivamente para enero 70 mil millones de dólares, de acuerdo con una compilación de datos realizada por la revista británica The Economist. Han disfrutado estos meses de una moratoria federal, pero termina con el año y comenzarán los desalojos… a menos que el presidente Joe Biden haga algo para impedirlo. Si el nuevo mandatario o los legisladores no actúan, el Año Nuevo podría desencadenar un desastre temido por mucho tiempo: una avalancha de desalojos, mientras la pandemia arrecia. Los alquileres adeudados por los hogares estadunidenses en dificultades –alrededor de 11.4 millones de inquilinos en total– tiene un promedio de 6 mil dólares por hogar, o alrededor de tres meses y medio de alquiler, según Mark Zandi, economista jefe de Moody’s Analytics. La mayor parte se ha acumulado desde que las prestaciones de desempleo ampliadas en virtud de la Ley Cares expiraron durante el verano.

Informa TvAzteca que su área de Internet, TvAzteca digital, tiene mas de 120 millones de seguidores en Facebook, Twitter, Instragram y YouTube. Durante este año ha registrado más de 5 mil millones de reproducciones de videos sobre diferentes temas.

El INE le pide a López Obrador no entrometerse en las elecciones mientras un día sí y otro también @lorenzocordovav se entromete en las elecciones. Si el consejero presidente quiere hacer política partidista, que renuncie inmediatamente y deje de poner en riesgo la democracia. @julianatilano

