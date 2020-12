La periodista belga Emmanuelle Steels aseguró que no encuentra una “explicación válida” para que Israel Vallarta siga en la cárcel y sin sentencia, en un proceso en donde las pruebas están “viciadas por un efecto corruptor”, que fue el del montaje realizado por el programa Primero Noticias de Televisa en diciembre de 2005.

“En el caso de Vallarta hubo muchas violaciones. El caso de las armas, por ejemplo, que fueron supuestamente aseguradas en posesión de Israel Vallarta, no hubo manera de ligarlas a él; no hubo rastreo dactilar, ninguna mecánica de hechos que explicara que estas armas hubieran estado en posesión de Vallarta”, mencionó. A decir de la periodista, las armas parecían “sacadas de una bodega” y según los informes periciales no habían sido utilizadas en mucho tiempo.

Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, señaló que una de las principales preocupaciones de Vallarta ha sido demostrar su inocencia, más allá de lograr una liberación que no tenga credibilidad a los ojos de la sociedad, como ocurrió en el caso de Florence Cassez. La periodista destaca que Israel no quiere ser liberado por las violaciones a sus derechos o meras formalidades que tienen que ver con el debido proceso, “sino demostrar que esta banda de secuestradores no existía, lograr hacer ver a la sociedad que lo que había visto en televisión el 9 de diciembre de 2005 no había existido porque él en ese momento ya llevaba más de 20 horas detenido a manos de las autoridades y había sido torturado para participar en este montaje y mostrar su cooperación”.

Precisó que Vallarta no solo fue torturado antes del montaje televisivo, sino que en 2007 -año y medio después de ser detenido- sus torturadores introdujeron un perro a su celda que lo mordió, sin que recibiera atención médica durante 24 horas. Esto por haberse atrevido a denunciar el abuso de autoridad y el montaje de que fue objeto.

Ahora Israel espera que su caso termine, lo que no ha ocurrido por una serie de cuestiones administrativas: “Y por otra cuestión conocida del público, que fue la manera en que el periodista Carlos Loret de Mola trató de eludir su comparecencia al presentar amparos. Esto se prolongó durante cuatro años. Loret de Mola presentó amparos para no comparecer en el proceso de Israel Vallarta y no aportar su testimonio sobre lo que había pasado en el montaje”.

A Steels le sorprende que el proceso de Vallarta siga estancado, a quince años de haber sido detenido, si bien es cierto que a sus sobrinos Juan Carlos y Alejandro los liberaron en 2016, luego de ser exculpados de secuestro por un juez federal de Nayarit. Tanto ellos como René Vallarta, hermano de Israel, fueron detenidos en 2009, en el marco del conflicto con el entonces presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, por la detención de la ciudadana francesa Florence Cassez.

Comentó que el caso de estas tres personas es interesante, dado que el juez puso en duda la existencia de la banda de secuestradores conocida como ‘Los Zodiaco’, nombre que le dio la Agencia Federal de Investigación (AFI) a cargo de Genaro García Luna, hoy preso en Nueva York.

Otras detenciones se produjeron en 2012, cuando se dio a conocer el proyecto del ministro Arturo Zaldívar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que cuestionó nuevamente el montaje policial. En ese año fue detenido Mario Vallarta Cisneros y Sergio Cortez Vallarta, hermano y sobrino de Israel Vallarta, quienes siguen en esa condición.

No obstante, a finales de septiembre un juez federal ordenó la aprehensión de Luis Cárdenas Palomino y de otros miembros de la Policía Federal, por las torturas a Mario y Sergio, en abril de 2012. Esas torturas tuvieron como fin que admitieran su participación en la supuesta banda de secuestradores, misma que en diversos momentos se ha puesto en tela de juicio.

También se refirió al documento que, a principios de este año, envío la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación al Juez Tercero de Distrito en materia de Procesos Penales Federales, Enrique Vázquez Pérez, y llamado Irregularidades en el proceso de Israel Vallarta: “Me sorprendió la contundencia de está opinión, porque es la primera vez que una institución de gobierno se pronuncia de una manera tan categórica sobre este caso, sobre todas las violaciones que han ocurrido en el proceso, que se originó en un montaje. A partir de ahí la lista de violaciones es infinita”.

De acuerdo con la periodista, este documento está en sintonía con el amparo que derivó en la liberación de Florence Cassez, ya que las violaciones ocurridas en ambos procesos no se pueden considerar como “meras formalidades”, sino que generan “un efecto corruptor sobre el conjunto del proceso”.

Recordó que tanto ella, como el periodista José Reveles y el escritor Jorge Volpi, enviaron una carta al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero: “Porque resulta inexplicable que en 15 años la justicia no haya encontrado la forma de juzgar a Israel Vallarta, aquí no hay realmente una explicación de por qué lleva 15 años sin sentencia. En un primer momento podría decir que parte de la responsabilidad de esta dilación de la justicia se debe al propio Israel Vallarta, porque se tomó el tiempo -sabiendo que era víctima de un montaje- de acumular todas las pruebas y realmente ir hasta el fondo del asunto”.