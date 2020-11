Cd. de México (13 noviembre 2020).- Christian Nodal y Ángela Aguilar, quienes se conocieron hace dos años, planearon unirse de alguna manera, por eso están de estreno con un romance “de puritita ficción” en su nueva canción “Dime Cómo Quieres”, cuyo videoclip se estrenó este 12 de noviembre.

Escrita por el mismo Nodal junto con Edgar Barrera, la pieza narra el cortejo de él con una “rancherita”, quien le advierte que su manera de ver el amor es “a la antigüita” y debe comportarse para que le dé un “sí”. Y que se cuide de su papá, porque casi casi lo tacha de “espantanovios”.

“Me encanta escuchar a Christian así de enamorado, ¡qué padre! Yo ahorita no estoy con nadie. Yo creo que lo que él hizo tuvo muchos pantalones, dar a conocer su romance, exponerse, se requiere mucho valor y qué lindo que esté tan enamorado”.

“A ella (Belinda) le gustó mucho, me dijo que le gustaba la canción. Lo que hablen o no hablen de (nosotros), lo más bonito es que encontré a la mujer perfecta, por fin la encontré y me siento muy feliz, es el amor de mi vida”.

“Es un relato de ficción, la actuamos. A mi papá (Pepe Aguilar) le gustó mucho, pero algo muy lindo fue que le pusimos la canción a mi abuela (Flor Silvestre) y le brillaron los ojos y dijo: ‘esta es la canción que se necesita escuchar, para todos los jóvenes de hoy'”, contó Ángela en entrevista.

“Es otra manera de ver el amor, todo ha cambiado, la humanidad en general está muy cambiada. Se perdieron muchos valores, muchas cosas, pero así como hay cosas buenas y malas, la tecnología nos ayuda para algo, pero nos perjudica para otras cosas ese romance a la antigua sí me parece muy lindo”, añadió Nodal en la charla.

Los dos cantantes se conocieron durante la gira Jaripeo Sin Fronteras, en 2018, en la que el ex coach de La Voz… México participó en diversos shows, y desde entonces contemplaron hacer la colaboración.

“La canción la tenía ya desde hace tiempo, creo que la terminé antes de la pandemia, pero cuando se la propusimos a ella le gustó mucho, también sonaba muy bien para los dos, y la grabamos desde principios de año”, detalló el sonorense de 21 años.

“Yo quedé encantada con cómo lo hicimos, ya que llegó la propuesta le pedimos permiso a mi papá, dijo que sí, y me parece que más que emocionarme por lo que pueda suceder hoy o mañana con la canción, será de esas que cuando tenga 70 años, la escucharé y me sentiré muy orgullosa de haberla grabado”, añadió la mexicana-estadounidense de 17 años.

En un fragmento de la composición vernácula, que dura 2 minutos con 49 segundos, dice:

“Tú me cachaste y me gustaste más, ¡ay que chula rancherita! ¡Hola! ¿Cómo estás?”

Ambos señalaron estar conscientes de que con la cultura de la opinión por todo, y las ‘cancelaciones’ en redes sociales, habrá quien recrimine el término ‘rancherita’ aunque no sea peyorativo.

“Espero que nadie lo tome a mal, pero ya ves, la gente siempre opina”, exclamó Nodal.

“¿Qué tiene de malo ser de rancho? Yo he estado ocho meses aquí en mi rancho, monto todos los días, tengo vacas, tengo puercos, tengo gallinas y también tengo mi estudio de grabación. Yo soy feliz siendo una rancherita, y me encanta cantar rancheras y si me tiene que poner en una categoría como ‘ranchera’, qué lindo, me siento muy orgullosa”, añadió Ángela.

Tanto Ángela como Christian externaron su deseo de poder estrenar la canción en alguna ceremonia de premios, o un programa especial de televisión, pero, debido a la pandemia, no están seguros si lo podrán hacer este año o deberán esperar más tiempo.

“Algún día la podremos cantar juntos”, concluyó la hija de Pepe Aguilar.