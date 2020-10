El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, negó que los bloqueos a cuentas bancarias de actores políticos de administraciones pasadas se basen en criterios de valoración o persecución política, sobre todo porque en el pasado él se quejó de esa práctica de la unidad que hoy encabeza.

Al comparecer ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados con motivo del análisis del Paquete Económico 2021, aseguró que cada que un área del Estado mexicano le solicite información a la UIF y se tenga la competencia legal o por un convenio de colaboración, se hará la entrega de información.

“Se la entregamos a Omar García Harfuch y detuvo a 61 personas vinculadas con cárteles en Ciudad de México. Se le entregó a mi amigo Javier Corral y él pudo integrar mejor sus carpetas de investigación para obtener órdenes de aprehensión en contra del exgobernador de Chihuahua, Cesar Duarte”, sostuvo.

Añadió que “yo no voy a medir o valorar la oportunidad jurídica de una solicitud de información de un área del Estado mexicano como tampoco voy a dejar de ejercer mis facultades, aunque se trate de un tema sensible, creo que eso sí sería una valoración política de la UIF y eso es lo que no queremos”.

El funcionario dijo reconocer la importancia de evitar que haya una visión de la UIF de que persigue o de que pueda ser utilizada con fines políticos, “nada más alejado de eso, porque fue algo de lo que yo en particular me quejé en años anteriores, no puedo cometer la misma irregularidad de la que yo me quejé”.

El diputado del PRD, Antonio Ortega, cuestionó de forma específica a Nieto sobre si hubo un criterio político en el caso del congelamiento de cuentas de políticos de Chihuahua implicados en la toma de presa La Boquilla, entre ellos las del exgobernador de esa entidad, José Reyes Baeza.

En respuesta, Nieto dijo que “en el caso específico de Reyes Baeza, una disculpa, pero hay un informe y datos estadísticos que había una contratación del ISSSTE hacia la Universidad Autónoma del Estado de México por 129 millones de pesos, de los cuales 116 millones fueron llevados a empresas fachada que implica el mismo modus operandi de la Estafa Maestra”.

En la actual administración, la UIF ha bloqueado cuentas bancarias en números récord. Datos que ofreció durante su comparecencia muestran que, mientras en diciembre de 2018 había 113 cuentas bloqueadas, de enero a octubre de 2020 suman 13 mil 353 cuentas congeladas.