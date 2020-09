DURANGO, DGO.- Existen muchos pendientes que no se han atendido por parte de sector educativo en la entidad, como es el pago de quinquenios, laudos, escuelas de tiempo completo, basificaciones y obras inconclusas en escuelas, señalaron los diputados locales a lo largo de la comparecencia del Secretario de Educación en el Estado, Rubén Calderón Lujan, la cual tuvo que ser suspendida por los reclamos que realizaron los maestros contra las autoridades estatales.

Una vez que inicio la Glosa del Informe, la diputada Claudia Julieta Domínguez Espinoza comentó que la educación es fundamental para disminuir las desigualdades sociales e impulsar las oportunidades, por lo que destacó el apoyo que dará el presidente de México para lograr una educación más justa para los duranguenses; sin embargo, consideró que a nivel local hay pendientes que no se han atendiendo por los años, como es el pago de quinquenios y basificación, por lo que preguntó si estos compromisos se va cumplir y que acciones se han realizó a favor de las comunidades indígenas,

Al sumarse a los cuestionamientos, el diputado Ramón Román Vázquez, afirmó que este gobierno estatal es lo que menos respeto tiene por los maestro, ya que no se les respetan cuando no les entregan los medios necesarios para realizar su labor y cuando no se les paga sus prestaciones salariales, por lo que cuestionó cuando será el día que deje de poner escusas o acaso se están “jineteando los recursos”, por lo que para ser Secretario primero se tiene que escuchar y atender los problemas de los maestros.

“Su gestión ha traído más problemas, además me atrevo a decir que su desempeño es nulo, ya que persisten problemas a los cuales no se les ha dado solución, como es el pago de la laudos y quinquenios, pago de escuelas de tiempo completo y falta de infraestructura educativa, atención a incapacidades permanentes, basificaciones, mientras más buscamos más irregularidades más encontramos”, manifestó al reiterar que seguirán señalando las deficiencias.

De frente al funcionario estatal, el diputado Gerardo Villarreal Solís , habló sobre los proyectos de infraestructura que no se han concluido y puso como ejemplo el caso de la escuela primaria en Ignacio Allende en el Municipio de Guadalupe Victoria , donde aún no se culmina la reparación de la red eléctrica, destrucción de jardinerías, rampas dañadas y banquetas, obra que ha quedado en el olvido por el INEFE ; por lo que existe incertidumbre por parte de los docentes, por lo que preguntó cuántas obras se encuentran desatendidas en otros municipios; además entregó un documento de la situación que prevalece en la escuela mencionada y le pidió que no se olvide el Tecnológico de este municipio.

En su intervención, la diputada Gabriela Hernández López preguntó que ante el reto que se tiene por la pandemia , que realizó la Secretaría para haber posible la educación a distancia en las comunidades rurales e indígenas , con la finalidad de que las desigualdades no crezcan en estas zonas rezagadas del Estado; asimismo reconoció el esfuerzo de las y los docentes que realizan visitar casa por casa con sus alumnos, como sucede en el Mezquital; pero también propuso que se deben acercar más las tecnologías a estas regiones.

Por su parte, el diputado Francisco Ibarra Jáquez, comentó que en estos momentos las y los maestros han realizado una labor ardua para hacer posible la educación a distancia, luchando con la formación de una vida, por ello, reconoció a los maestros, de la misma manera cuestionó la situación del pago de quinquenios, aportaciones del gobierno del fondo de ahorro para el retiro, el pago inmediato del FOVI, regularización de la enfermedad incapacitante irreversible y del programa de inglés.

A nombre del GPPAN, José Rocha Medina se interesó

que ha pasado con la carrera administrativa y que acciones se realizarán para garantizar que los estudiantes reciban los libros de textos, ya que cada año se reportan faltantes y mostró preocupación por el programa de escuelas de tiempo completo.

En la segunda ronda de preguntas, el diputado David Ramos Zepeda preguntó si es real la venta de plazas en el Secretaría y si hay procesos judiciales al respecto, cómo se atiende a los alumnos por la pandemia del COVID-19 y cuales la coordinación que se tiene con el gobierno federal.