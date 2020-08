El proceso llevado en Estados Unidos contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por nexos con el narcotráfico, no se trata de una persecución política, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras los comentarios de Felipe Calderón en redes sociales.

“Que no se confunda nadie, yo no puedo ser cómplice, no puedo ser tapadera de nadie. Está enojado el expresidente Calderón conmigo, dice que hay persecución política. Nada de eso; yo ya lo perdoné, nos robó la Presidencia, él lo sabe, pero yo no odio”, expresó en la conferencia matutina.

Desde Acapulco, el primer mandatario refirió que él no tiene nada que ver en este proceso, pues es un juez de Nueva York el que está llevando a cabo las investigaciones.

“Ni modo que yo vaya a decirle al juez de Estados Unidos: ‘ya no investigues, exonera a García Luna’. Eso no lo puedo hacer obviamente, no me corresponde. Ese es un asunto del gobierno de Estados Unidos. Si está pensando que yo tengo influencias hasta para decidir lo que está haciendo este juez de Nueva York, pues entonces sí ya está exagerando”, manifestó.

No linchar ni hacer juicios sumarios

López Obrador insistió en que si bien los señalados por el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya tienen que declarar, refirió que no tiene claro si en la actualidad un expresidente tiene que ir en persona o lo puede hacer por escrito.

“Ese es un proceso de la Fiscalía cuando hay una denuncia. Según me han informado los abogados, tienen que ir a declarar los implicados”, expuso.

El jefe del Ejecutivo sostuvo que esto sería sano para el caso; sin embargo, subrayó que primero se deben probar las acusaciones hechas por Lozoya Austin para no linchar políticamente a nadie ni hacer juicios sumarios.

Además, indicó que deber verse la interpretación que se le dará al artículo 108 constitucional, ya que los legisladores todavía no han querido reformarlo para eliminar el fuero y que tanto el presidente como otras autoridades puedan ser juzgados por cualquier delito como cualquier ciudadano.

Y repitió que en su manera de ver las cosas, los expresidentes de todo el periodo neoliberal, desde Carlos Salinas hasta Enrique Peña Nieto, sólo podrían ser juzgados si se hace una consulta ciudadana.

“Que sea consulta ciudadana para que no recaiga, porque la mala costumbre, aunque ya no es así, es que si va un expresidente a la cárcel es el que está ahora el que lo decidió. Yo quiero que este caso lo decida el pueblo, que sea mediante consulta si se les va a juzgar”, externó.