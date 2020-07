CIUDAD DE MÉXICO.- Semanas después de convertirse en el jugador mejor pagado en la historia de la NFL tras firmar un contrato por 10 años y 500 millones de dólares con los Jefes de Kansas City, Patrick Mahomes ha comenzado a invertir sus ‘ahorros’ y ya es socio de los Realas de Kansas City.

El mariscal de campo distinguido como el MVP del más reciente Super Bowl, se convirtió en socio minoritario de los Reales y manifestó su beneplácito por fortalecer su relación con la ciudad de Kansas City.

Me siento honrado de ser copropietario de los Reales de Kansas City. Me encanta esta ciudad y la gente de esta gran ciudad. Esta oportunidad me permite profundizar mis raíces en esta comunidad, que es algo que me entusiasma”, comentó el MVP del pasado Super Bowl.