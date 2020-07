CIUDAD DE MÉXICO.- Con lágrimas en los ojos y voz entrecortada, la marchista Guadalupe González pronunció sus primeras palabras luego de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), confirmó la sanción de cuatro años impuesta por la IAAF a finales de 2018 cuando dio positivo por trembolona en un control antidopaje.

No me siento muy bien, es algo complicado. Al final soy una persona que no hizo trampa, ni por la mente me pasó, pero la realidad es que las personas que me recomendó precisamente la CONADE, siendo supuestamente las mejores, y yo confiar en ellos fue mi error, ser inexperta en estos temas es algo que me llevó a cometer uno tras otro error”, mencionó.

La atleta de 31 años repitió que su mayor error durante el proceso fue “que no tuvo el coraje para defender la verdad” cuando los abogados Luis Fernando Jiménez y Víctor Espinoza, recomendados por la CONADE, presentaron evidencia falsa e incitaron a Lupita a mentir en la primera audiencia.

“Tuve muchas diferencias con eso, con mentir, pero se me hizo ver que era la única forma. Estoy muy arrepentida, pero mi inexperiencia y mi falta de coraje, siento que es por lo que estoy pagando. Me faltó carácter. Al final no me pusieron una pistola en la cabeza para decirlo, pero creí en ellos. Me arrepiento bastante en primera por haber contratado a esos abogados y en segundo por la falta de carácter a la hora de defender mi verdad”, señaló.

Finalmente, la medallista de plata en Río 2016, no podrá participar en los Juegos Olímpicos de Tokio el próximo verano, pero se mantendrá entrenando durante los dos años que le restan de sanción, con el firme objetivo de participar en París 2024.

“Estoy aprendiendo a la mala, viviendo una experiencia muy difícil, es complicado aceptar este castigo que es duro, son cuatro años. Pero al final acepto que estoy aprendiendo. Espero salir adelante, de verdad que si deseo estar en París. Espero tener la oportunidad de nuevamente tener la oportunidad de representar al país y prometo a hacerlo de la mejor manera, limpiamente, pero aprendiendo de esto. Me proyecto y mis planes son llegar a París. No dejar de entrenar y aprender de todo esto, de lo que pasó”, finalizó.