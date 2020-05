La presidenta municipal, Maricela Serrano Hernández, hizo un enérgico llamado al Gobierno Federal y Estatal a no seguir desdeñando la situación tan grave que vive el país y simular una pseudo ayuda, porque dijo, está por iniciar lo peor de la Fase 3 de la contingencia por el Covid-19 y el municipio no puede enfrentar solo esta guerra contra el “asesino silencioso”.

De no hacerlo, manifestó, las autoridades federales y estatales serán las responsables de la tragedia que pueda presentarse sobre la sociedad ixtapaluquense. Estas instancias, señaló son quienes tienen los recursos financieros para hacerlo y los municipios están limitados.

Exigió al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y al gobernador mexiquense, Alfredo del Mazo Maza, no más negligencias y brindar las garantías instrumentales, técnicas y humanas para salvaguardar la vida de la ciudadanía, pues por ley les corresponde.

Detalló que entre las demandas de Ixtapaluca está el ampliar la cobertura del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca (HRAEI), ya que el pasado 28 de abril cuatro ambulancias municipales quisieron ingresar a personas sospechosas de Covid-19 y no pudieron ser recibidas debido a la saturación y la falta de ventiladores.

Es necesario ampliar su cobertura a fin de evitar que las y los familiares vayan de un lugar a otro buscando un hospital que los reciba o vivir el peligro al interior de sus familias por un contagio masivo que podría ser fatal. Es prioritario aumentar el número de camas con ventiladores para dar cabida a un mayor número de enfermos.

El HRAEI, señaló, no se ha reconvertido para ampliar su capacidad de atención, aunque las autoridades digan lo contrario.

Indicó que de quedar superada la capacidad del HRAEI, las secretarías de Salud estatal y federal deben encargarse de trasladar a las personas enfermas de Covid-19 y que no sean las y los familiares quienes vivan ese traumático viacrusis.

Pidió que el Hospital Pedro López, que es de segundo nivel sea acondicionado para casos de detección, seguimiento y hospitalización de la primera fase de viralización. Asimismo, exigió que se lleven a cabo todas las pruebas de detección del Covid-19, y que no solo se haga un diagnóstico superficial.

Este pliego petitorio, comentó, se hizo llegar mediante una comisión del Cabildo municipal a las oficinas del Instituto de Salud del Estado de México, donde el subsecretario que atendió hizo alarde a argumentos burocráticos y esquivos, mostrando insensibilidad ante la gravedad del problema. Por ello, se procedió a hacer pública la petición y del conocimiento de las autoridades para una pronta solución.