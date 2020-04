Hoy Durango amaneció con banderas blancas, como símbolo de protesta por la falta de alimentos que se ha agravado en los últimos días en toda la entidad, pero sobre todo en las zonas marginadas como son la periferia de la ciudad y las poblaciones rurales.

Miles de duranguenses se ha sumado a esta jornada para exigir a los tres órdenes de Gobierno, pero sobre todo al federal, que se implemente de manera urgente, un programa nacional de distribución de alimentos para todos los que se han queda en casa y sin comida.

Las familias colocaron una bandera blanca en el exterior de su domicilio en algunas de las cuales se leían leyendas como #NoTenemosComida y #EnCasaySinComida y se asomaban desde el interior evitando relacionarse con todos.

“Estamos cumpliendo con nuestra obligación de quedarnos en casa, pero ya no tenemos qué comer, no tenemos cómo darle de comer a nuestros hijos; yo vendía tamales en la calle, pero hoy no puedo salir porque la policía ya me amenazó de meterme detenerme si vuelve a ver en la calle vendiendo” dijo Demetrio Chaires Rodríguez, quien vive en la colonia II Ampliación Luz del Carmen

“Tenemos hambre y hoy queremos ver si con esta forma de manifestarnos, con esta bandera el gobierno hace caso porque ya van casi 40 días de cuarentena y no hemos visto ni una botella de agua, queremos que nos devuelvan un poquito de todo lo que nos han quitado, nosotros pagamos impuestos, pagamos multas, pagamos predial, de todo eso que pagamos que nos traigan una sola despensa, ¿eso será mucho pedir?, expresó don Demetrio afuera de su camioneta donde se leen los anuncios de la venta de tamales.

De acuerdo con datos oficiales, en Durango se han perdido cerca de 50 mil empleos durante la fase 3 de la pandemia, situación que ha traído serios problemas para todas esas familias que se han quedado sin ingresos.

María Isabel Hernández trabaja en una maquila y vive en la colonia Humberto Gutiérrez, y dijo que “ya tengo un mes que me mandaron a mi casa con el 40% de mi sueldo y pues no me alcanza no sabemos qué hacer, el gobierno del estado anunció un programa de entrega de despensas, nos pasaron un whatsap pero nunca nos contestaron, eso es con el Gobierno del Estado pero el Gobierno Federal ni sus luces”.

Martín González Ávila, dirigente del Movimiento Antorchista en el municipio de Durango, dijo que dijo que nosotros estamos de acuerdo con la medida de quedarnos en casa, tan es así que nuestros compañeros no han salido a trabajar, pero le exigimos al Gobierno Federal, implemente urgentemente un programa nacional de alimentos para todos los mexicanos.