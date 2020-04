Durango, Dgo.- Aunque Durango se encuentra en la orilla del país, la entidad no está exenta de los problemas que está provocando la pandemia del Covid-19, pues ha incrementado el número de desempleados en los últimos días.

A la fecha suman 20 casos por Covid-19, sin embargo, los problemas económicos que ha dejado son muchos y graves, y los duranguenses se han visto obligados a salir, poniendo en riesgo su salud.

Hablamos con Agustín Soto Gurrola, quien vive en la localidad de Candelaria, en el municipio del Mezquital, dueño de una pequeña tiendita que se encuentra en las afueras de la Telesecundaria de la localidad, pero por la falta clases tuvo que cerrar su “changarro”.

¿Cómo se vive la pandemia en Candelaria?

Muy difícil, yo tengo un changarro afuera de la Telesecundaria y vendía muy poco porque hay 35 alumnos inscritos, pero hoy que no hay clases, tuve que cerrar el negocio porque no se para nadie por ahí, ahora creo que voy a tener que salir a buscar trabajo fuera, aunque dicen que, en los campos de pisca de chile, no se está trabajando, entonces la verdad no sabemos qué hacer, pero algo hay que hacer, porque si no nos movemos, aquí nos vamos a morir de hambre.

¿Qué opina de la política gubernamental para atender la contingencia?

Pues estábamos muy olvidados y ahora estamos más olvidados, y si no hacen nada por la gente, esto se va a poner muy complicado. Se debe manejar un plan para atender verdaderamente a la gente que se ha quedado sin ingresos.

¿Qué come la gente hoy en estas localidades?

Pues lo que encontramos en el campo, hoy por ejemplo los nopales que todavía hay, con frijolitos, y los que viven en la zona más alta, pues puros frijolitos con tortillas porque allá no se da nada en esta temporada, eso es lo que comemos acá, ahora ni despensas ni vendidas han traído los del gobierno.

¿Algún mensaje a los campesinos duranguenses?

Que se sumen a la campaña del Movimiento Antorchista para que se implemente un programa para la distribución de alimentos a todos los duranguenses y a todos los mexicanos por igual, sin distingos, yo en lo particular, exigirle a mi presidente Osbaldo Santillán que tanto prometió en campaña, al gobernador y al presidente de la república que prometió ayudarles primero a los pobres, que se vea ahora sí que necesitamos de ese apoyo.